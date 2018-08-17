FİNANS

Havalimanlarında Patlayıcı İz Dedektörü sayısı artıyor

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 14:58 | Son Güncelleme

UÇUŞ ve yolcu sayısı sürekli artan Türkiye’de yolcu güvenliğinin üst düzeyde yapılması adına güvenlik teknolojilerine yatırımlar da devam ediyor.

Gökhan ARTAN- İstanbul (DHA) - UÇUŞ ve yolcu sayısı sürekli artan Türkiye’de yolcu güvenliğinin üst düzeyde yapılması adına güvenlik teknolojilerine yatırımlar da devam ediyor. Son alınan bir kararla Türkiye’de havalimanlarında kullanılan Patlayıcı İz Dedektörü (ETD) sayısı da arttırılacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İşletmesi çeşitli havalimanlarında kullanılmak üzere 33 Patlayıcı İz Dedektörü temini ve tesisi için ihaleye çıktı. 25 Eylül Salı günü yapılacak ihalede işin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 180 gün olarak belirlendi.

PATLAYICI İZ DEDEKTÖRÜ NASIL ÇALIŞIYOR

Patlayıcı İz Dedektörü ile kontrol yapacak güvenlik görevlisi cihazın uç kısmında yer alan sentetik parça ile yolcunun hem üzerinden hem de el bagajındaki eşyalardan numune alıyor. Dedektör de alınan numuneyi analiz ederek patlayıcı kontrolü yapıyor.

PLAKA TANIMA SİSTEMİ İLE ARANAN ARAÇLAR ANINDA TESPİT EDİLECEK

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Patlayıcı İz Dedektörü dışında Bursa Yenişehir, Iğdır Şehit Bülent Aydın ve Hatay Havalimanı’na plaka tanıma ve araç altı görüntüleme sistemi alımıyla ilgili de ihaleye çıktı. Havalimanlarına girişteki yol kontrol noktalarında plaka tanıma sistemi sayesinde aranan araçlar anında tespit edilebiliyor.

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