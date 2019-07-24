FİNANS

Havalimanlarındaki atıl uçaklar yeni sahiplerini bekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2019 13:25 | Son Güncelleme

Türkiye'deki havalimanlarında 21'i yerli, 8'i yabancı firmalara ait olmak üzere 29 uçak atıl halde bulunuyor - Uçaklardan 18'i tescilden düşürülerek satışa hazır hale getirildi - Satıştan elde edilen gelir, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün emanet hesabına aktarılacak, uçakların sahibi olan şirketlerce 5 yıl içinde tahsil edilmezse Genel Müdürlüğe kalacak

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye'deki havalimanlarında 21'i yerli, 8'i yabancı firmalara ait olmak üzere 29 uçak atıl durumda bulunurken, bunlardan 18'i tescilden düşürülerek satışa hazır hale getirildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM), Havaalanlarında Bekleyen Hava Araçlarının Terkini, Hurdaya Ayrılması, Tasfiye ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme, havalimanlarında 6 ayı aşkın süredir bekletilen ve ilgili havaalanı işletmecisince tespit edilen hava araçlarının SHGM'ye yazılı olarak bildirilmesini öngörüyor.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'deki havalimanlarında 21'i yerli, 8'i yabancı firmalara ait olmak üzere 29 uçak atıl halde bulunuyor.

SHGM tarafından bu uçaklara ilişkin gerekli raporlar tutulurken, 18'i tescilden düşürülerek satışa hazır hale getirildi.

Genel Müdürlükçe bazı uçaklara ilişkin yurt içi ve yurt dışı yazışmalar sürdürülüyor. Uçakların satışı, SHGM tarafından ruhsatlandırılan havalimanı işletmecisince gerçekleştirilecek.

Satıştan elde edilen gelir SHGM'nin emanet hesabına aktarılacak. Söz konusu para, uçakların ait olduğu şirketler veya alacaklılarınca 5 yıl içinde tahsil edilebilecek. Bu süre içinde tahsil edilmeyen para SHGM'ye kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
SHGM Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

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