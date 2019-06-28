FİNANS

"Havan bekçilerine" yenileri eklendi

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2019 11:06 | Son Güncelleme

ASELSAN, havan tehdidi altındaki bölgelerin korunması ve bu tip saldırılara yönelik tedbirlerin alınması açısından kritik önemi olan Serhat II radarlarının teslimatını tüm hızıyla sürdürüyor - Şirket tarafından özgün olarak geliştirilen radar, 10 kilometrenin üzerindeki menzilde, görüş hattında bulunan havan mermilerinin tespit ve takibini yaparak, tahmini çıkış ve düşüş yerlerini hesaplıyor

GÖKSEL YILDIRIM - Havan tehdidi altındaki bölgelerin korunması ve bu tip saldırılara yönelik tedbirlerin alınması açısından kritik önemi olan Serhat II radarlarına yenileri eklendi.

Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN arasında 28 Haziran 2018'de imzalanan Seyyar Havan Tespit Radar Sistemi Tedariki Sözleşmesi kapsamında teslimatlar tüm hızıyla sürdürülüyor.

Yürüttüğü çalışmalarla ilk teslimatı geçen yıl gerçekleştiren ASELSAN, 2019'un ilk yarısına 2 ayrı teslimat sığdırdı.

Serhat II radarının üçüncü teslimat partisinin kabul muayene testleri mayıs ayında başarıyla tamamlandı ve radarlar Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

Sözleşme kapsamında yapılacak diğer teslimatların 2019 içinde tamamlanması hedefleniyor.

ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen ve güvenlik güçlerinin envanterinde bulunan Serhat radarları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki terörle mücadele faaliyetleriyle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yoğun ve etkin olarak kullanıldı.

Havan tehdidi altındaki bölgelerin korunması ve bu tip saldırılara yönelik tedbirlerin alınması açısından kritik önemi olan Serhat radarlarının havan tehdidi altında bulunan yurt içinde ve yurt dışındaki farklı bölgelerde etkin kullanımı için silahlı kuvvetlere gerekli saha desteği veriliyor.

Serhat II radarına, emsal sistemlere göre üstünlükleri nedeniyle yurt dışından da talep geliyor. Radarın değişik ülkelere satışına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Menzili 10 kilometrenin üzerindeki Seyyar Havan Tespit Radar Sistemi, görüş hattında bulunan havan mermilerinin tespit ve takibini yaparak, mermilerin tahmini çıkış ve düşüş yerlerini hesaplıyor.

Modüler bir tasarıma sahip radar, 3 ayak sehpa (tripod) üzerinde, kule/bina üzerine yerleştirilerek veya araçta yükseltilebilir mast üzerinde kullanılabiliyor.

Radar, yanca ekseninde elektronik taramalı çembersel dizi aktif anten yapısı, yükseliş ekseninde elektronik taramalı aktif dizi anten, aynı anda birden çok atışın tespiti, komuta kontrol sistemi ile entegrasyon, uzaktan komuta özelliği, araç navigasyon desteği, arazi silueti tarama yeteneği, alarm/ dost bölge tanımlama, sektör tanımlama, hedeflerin harita üzerinde gösterimi, elektronik korunma önlemleri, cihaz içi test gibi özelliklere sahip bulunuyor.

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ASELSAN havan Serhat II Seyyar Havan Tespit Radar Sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri,

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