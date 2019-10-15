Havaş, DG AutoCheck sisteminin Türkiye'deki ilk kullanıcısı oldu

İSTANBUL (AA) - Havaş, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) tehlikeli madde kargo kabullerinde verimliliği ve emniyeti artırmaya yönelik geliştirdiği Tehlikeli Madde Otomatik Kontrol (DG AutoCheck) sistemini faaliyetlerine taşıyan Türkiye'deki ilk yer hizmetleri şirketi oldu.

Havaş'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Letonya ve Suudi Arabistan'da toplam 31 havalimanında 200'den fazla hava yolu şirketine yer hizmetleri sağlayan Havaş, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) hava kargo sektöründe tehlikeli madde olarak tanımlanan gönderilerin uluslararası standartlara uygun olarak kabulü için geliştirdiği dijital çözümü Tehlikeli Madde Otomatik Kontrol (DG AutoCheck) sistemini antrepo hizmetlerine taşıdı.

Türkiye'de yer hizmetleri sektöründe ilk kez Havaş’ın İstanbul Havalimanı’ndaki antreposunda kullanmaya başladığı uygulama, IATA Tehlikeli Madde Yönetmeliği’nde yer alan tüm ilgili kural ve düzenlemelere uygunluk kontrollerinin daha etkin yönetilmesine imkan tanırken, ambalajların işaret ve etiketlerinin doğrulanması işlemlerini de kolaylaştırıyor.