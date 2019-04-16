FİNANS

Havaş, İstanbul Havalimanı’nda iki kat büyüdü

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 14:52 | Son Güncelleme

Havaş, İstanbul Havalimanı’nda kapasitesini iki kat artırdığı istasyon ve geçici depolama yeri binaları, ofis alanları, ekipman bakım atölyesi ve park sahalarında faaliyetlerine başladı - Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak: -"İstanbul Havalimanı’na geçişle birlikte kapasite artışına paralel olarak, yeni tesislerimiz için bugüne kadar 21 milyon avronun üzerinde yatırım gerçekleştirdik"

İSTANBUL (AA) - Havaş, kapasitesini iki katına çıkardığı İstanbul Havalimanı’nda faaliyete başladı.

Havaş'tan yapılan açıklamaya göre, havacılık sektöründe 1933’ten bu yana faaliyet gösteren yer hizmetleri şirketi Havaş, İstanbul Havalimanı’nda kapasitesini iki kat artırdığı istasyon ve geçici depolama yeri binaları, ofis alanları, ekipman bakım atölyesi ve park sahalarında faaliyetlerine başladı.

Atatürk Havalimanı’ndaki tesislerinden İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirdiği 30 saatlik taşınma operasyonuyla, 186 TIR'da 604 yer hizmetleri ekipmanını yeni tesislerine sorunsuz olarak ulaştıran Havaş’ın, İstanbul Havalimanı’ndaki tesisleri 20 bin metrekaresi kapalı olmak üzere yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda yer alıyor.

- İstanbul Havalimanı’nda 45 havayoluna hizmet veriyoruz

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, geçen günlerde gerçekleşen büyük taşınma kapsamında, Atatürk Havalimanı’ndaki tesislerden İstanbul Havalimanı’ndaki yeni hizmet binalarına taşındıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Türk Sivil Havacılığının temelleri Atatürk Havalimanı ile atıldı, İstanbul Havalimanı’nın ise ülkemize ve sektöre yeni ufuklar açarak önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. İstanbul Havalimanı’na geçişle birlikte kapasite artışına paralel olarak, yeni tesislerimiz için bugüne kadar 21 milyon avronun üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Yeni geçici depolama yeri binamız, Atatürk Havalimanı’ndaki depolarımızdan iki kat daha büyük inşa edildi.

İstasyon binamız, ekipman bakım atölyemiz ve park sahalarımız da Atatürk Havalimanı’ndaki faaliyet bölgelerimizden daha yüksek kapasitede tasarlandı. Halihazırda İstanbul Havalimanı’nda bin 200 çalışanımızla 45 havayoluna hizmet veriyoruz. İstanbul Havalimanı’ndaki yeni merkezimizde işbirliklerimizi geliştirerek tercih edilen iş ortağı olmaya devam edeceğiz."

Atatürk Havalimanı’ndaki tesislerinde bugüne kadar 28 bin metrekareye yakın alanda hizmet sunan Havaş, İstanbul Havalimanı’nda 40 bin metrekarede faaliyet gösteriyor. Ayrıca, Atatürk Havalimanı’ndaki 7 bin 400 metrekarelik geçici depolama yeri kapasitesini iki kat artırdığı 14 bin 500 metrekarelik yeni tesisinde müşterilerine servis sağlıyor.

Havaş, Türkiye’de 28 havalimanında, Letonya’da Riga ve Suudi Arabistan’da Medine Havalimanı’nda 200’den fazla havayolu şirketine hizmet sunuyor. Başlıca faaliyetleri arasında, yolcu ve bagaj işlemleri, ramp, uçak temizliği, yük kontrolü ve haberleşme, kargo ve posta, uçuş operasyonları, ulaşım, temsil ve gözetim hizmetleri bulunan Havaş, iştirakleri ile birlikte yılda yaklaşık 465 bin uçuşa hizmet sağlıyor, ve 860 bin ton kargo ile 100 milyondan fazla bagaj taşıyarak yılda 130 milyonun üzerinde yolcuya hizmet sunuyor.

Airport Service Association (ASA) ile IATA Ground Handling Council (IGHC) üyesi olan ve ISAGO sertifikası bulunan Havaş ayrıca, Suudi Arabistan’ın yer hizmetleri lisanslı ilk Türk şirketi unvanını da taşıyor.

PARTNERBuraya gitmek imkansız!Buraya gitmek imkansız!
Boydak Holding, ilk çeyrekte 2,92 milyar lira ciro yaptı- YenidenBoydak Holding, ilk çeyrekte 2,92 milyar lira ciro yaptı- Yeniden
Boydak Holding, ilk çeyrekte 2,92 milyar lira ciro yaptıBoydak Holding, ilk çeyrekte 2,92 milyar lira ciro yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Havaş istanbul havalimanı Kürşad Koçak

En Çok Okunan Haberler

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Bugünden itibaren artık ücretli

Bugünden itibaren artık ücretli

Bakan Albayrak'tan kıdem tazminatı mesajı

Bakan Albayrak'tan kıdem tazminatı mesajı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizcilik sektörünün geleceği, Mare Forum İstanbul'da tartışıldı

Denizcilik sektörünün geleceği, Mare Forum İstanbul'da tartışıldı

Hedef, Türkiye’nin hazır giyim ticaretini artırmak

Hedef, Türkiye’nin hazır giyim ticaretini artırmak

ÇCSİB Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

ÇCSİB Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

Boydak Holding, ilk çeyrekte 2,92 milyar lira ciro yaptı- Yeniden

Boydak Holding, ilk çeyrekte 2,92 milyar lira ciro yaptı- Yeniden

Boydak Holding, ilk çeyrekte 2,92 milyar lira ciro yaptı

Boydak Holding, ilk çeyrekte 2,92 milyar lira ciro yaptı

Emirates 15,4 bin lira maaş vereceği Türkleri bulmak için Antalya'ya geliyor

Emirates 15,4 bin lira maaş vereceği Türkleri bulmak için Antalya'ya geliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.