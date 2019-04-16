Havaş İstanbul Havalimanı’nda iki kat büyüdüğünü açıkladı

İSTANBUL, (DHA)- HAVAŞ, açık ve kapalı alanlarıyla toplam 40 bin metrekareyi bulan istasyon ve geçici depolama yeri binaları, hizmet ofisleri, ekipman bakım atölyesi ve park sahaları ile İstanbul Havalimanı’ndaki yeni tesislerinde hizmet sunduğunu açıkladı.

Havaş, İstanbul Havalimanı’nda kapasitesini iki kat artırdığı istasyon ve geçici depolama yeri binaları, ofis alanları, ekipman bakım atölyesi ve park sahalarında faaliyetlerine başladı. Havaş’tan yapılan açıklamada, “Atatürk Havalimanı’ndaki tesislerinden İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirdiği 30 saatlik taşınma operasyonuyla, 186 tırda 604 yer hizmetleri ekipmanını yeni tesislerine sorunsuz olarak ulaştıran Havaş’ın, İstanbul Havalimanı’ndaki tesisleri 20 bin metrekaresi kapalı olmak üzere yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda yer alıyor” ifadelerine yer verildi.

"21 MİLYON AVRO ÜZERİNDE YATIRIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, “Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen büyük taşınma kapsamında, Atatürk Havalimanı’ndaki tesislerimizden İstanbul Havalimanı’ndaki yeni hizmet binalarımıza taşındık. Türk Sivil Havacılığının temelleri Atatürk Havalimanı ile atıldı, İstanbul Havalimanı’nın ise ülkemize ve sektöre yeni ufuklar açarak önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. İstanbul Havalimanı’na geçişle birlikte kapasite artışına paralel olarak, yeni tesislerimiz için bugüne kadar 21 milyon Avro’nun üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Yeni geçici depolama yeri binamız, Atatürk Havalimanı’ndaki depolarımızdan iki kat daha büyük inşa edildi. İstasyon binamız, ekipman bakım atölyemiz ve park sahalarımız da Atatürk Havalimanı’ndaki faaliyet bölgelerimizden daha yüksek kapasitede tasarlandı. Hali hazırda İstanbul Havalimanı’nda bin 200 çalışanımızla 45 havayoluna hizmet veriyoruz. İstanbul Havalimanı’ndaki yeni merkezimizde işbirliklerimizi geliştirerek tercih edilen iş ortağı olmaya devam edeceğiz” dedi.