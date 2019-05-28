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Havaş, Timatic Mobil uygulaması için IATA ile el sıkıştı

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2019 11:51 | Son Güncelleme

Havaş, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin geliştirdiği seyahat belgesi gerekliliklerini daha hızlı ve güvenilir hale getiren yeni Timatic Mobil uygulamasını faaliyetlerine taşıyan dünyadaki ilk şirket oldu - Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak: - "IATA ile iş birliğimizden ve Timatic Mobil uygulamasının dünyadaki ilk kullanıcısı olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Yeni teknoloji ve çözümlerle faaliyetlerimizi geliştirerek yolcu ve hava yolu müşterilerimizin memnuniyeti odağında ilerliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Havaş, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) geliştirdiği seyahat belgesi gerekliliklerini daha hızlı ve güvenilir hale getiren yeni Timatic Mobil uygulamasını faaliyetlerine taşıyan dünyadaki ilk şirket oldu.

Havaş'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, yer hizmetleri alanında öncü markalardan olan şirket, IATA'nın vize ve pasaport işlemlerinde ülkelere göre farklılaşan yasal düzenlemelerin yer aldığı rehberini mobil platforma aktarmak üzere geliştirdiği Timatic Mobil uygulamasını yolcu hizmetlerinde kullanmaya başlıyor.

Türkiye, Letonya ve Suudi Arabistan’da toplam 30 havalimanında 200’den fazla hava yolu şirketine yer hizmetleri sağlayan Havaş, IATA'nın geliştirdiği seyahat belgesi gerekliliklerini daha hızlı ve güvenilir hale getiren yeni Timatic Mobil uygulamasını faaliyetlerinde kullanan dünyadaki ilk şirket oldu.

Geniş veri tabanı ve sürekli güncelleme desteği bulunan Timatic Mobil uygulaması, check-in işlemlerinde yolcuların seyahat belgelerinin mobil cihazlarla taranarak güncel vize düzenlemeleriyle eşleştirilmesine ve pasaport kontrollerinin daha güvenilir ve hızlı gerçekleştirilmesine imkan sunuyor. Timatic Mobil uygulamasına ilişkin anlaşma kapsamında, Havaş’ın sponsorluğunda Madrid’de düzenlenen IATA Yer Hizmetleri Konferansı’nda, Timatic Mobil için imza töreni düzenlendi. Törende, Havaş İşletme Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bozdemir ve IATA Havalimanı, Yolcu Kargo ve Güvenlik’ten Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Careen yer aldı.

- Timatic Mobil yolcu kabul işleminde en hızlı ve doğru sonuçları sunuyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, Timatic Mobil uygulamasının dünyadaki ilk kullanıcısı olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Havaş'ın yeni teknoloji ve çözümlerle faaliyetlerini geliştirerek yolcu ve müşterilerinin memnuniyetini artırmayı amaçladığını kaydetti.

Timatic Mobil uygulamasını, yolcu hizmetlerine taşıyarak mobil platformdan en güncel veriler ile daha kısa sürelerde hizmet sunmaya devam edeceklerini ifade eden Koçak, şunları kaydetti:

"Uygulama, hukuki dildeki yasal düzenlemelerin karmaşıklığını ortadan kaldırarak vize ve pasaport kontrollerine hız kazandırıyor. Ayrıca, sürekli değişen ülkelere giriş şartları ve kişiselleştirilmiş verileri eşleştirerek sistem analizleriyle güvenilir sonuçlar sağlıyor. Bu anlamda, uçağa kabul işlemlerindeki olumlu yolcu deneyimini daha da yukarı taşıyacağımıza inanıyorum. Faaliyetlerimize yatırımlarımızı sürdürerek havayolu işbirliklerimizin tercih edilen iş ortağı olmaya devam edeceğiz."

IATA Havalimanı, Yolcu Kargo ve Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Careen ise, sıklıkla ve düzenli olarak değişiklik gösteren vize ve ülkeye giriş koşulları göz önünde bulundurulduğunda, Timatic kontrollerinin yolcu kabul sürecinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirtti.

Timatic Mobil uygulamasının, yer hizmetleri desteği veren personelin, Timatic veri tabanına her yerden ulaşmasına imkan sağlayan, otomatik seçeneklerin bulunmadığı durumlarda hizmet kapsamını genişleten bağımsız bir çözüm olduğunu ifade eden Careen, "Yeni mobil tarama özelliği ile aracı kurum veya kişilerin standart olmayan ve farklılık gösteren pek çok seyahat dokümanı ve vize türünü taramaları sağlanır. Bu da yolcuların uçağa biniş öncesi süreçlerini iyileştirirken, seyahatleri daha sorunsuz hale getirir. Havaş'ı, Timatic Mobil uygulamasını dünyada kullanmaya başlayan ilk yer hizmetleri şirketi oldukları için kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Geniş veri tabanı ve sürekli güncelleme desteği bulunan Timatic Mobil uygulaması, check-in işlemlerindeki vize, pasaport ve tüm seyahat belge kontrollerinin, geleneksel kaydırma okuyuculardan farklı olarak mobil platformdan akıllı tarayıcılarla gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Pasaport, vize, oturma izni ve kimlik kartlarının mobil cihazdan taranarak sisteme aktarılması ve ülkelerin farklı yasal düzenlemelerinin kişisel verilere göre analizini gerçekleştiren uygulama, yolcu kabul işleminde en hızlı ve doğru sonuçları sunuyor. Uygulama ile, check-in, bagaj kabul ve biniş işlemleri kolaylaşırken, düzenli olarak güncellenen ülke giriş şartlarından kaynaklı olası eksik veri akışını da ortadan kaldırıyor.

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Havaş IATA

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