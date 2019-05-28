Havaş, Timatic Mobil uygulaması için IATA ile el sıkıştı

İSTANBUL (AA) - Havaş, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) geliştirdiği seyahat belgesi gerekliliklerini daha hızlı ve güvenilir hale getiren yeni Timatic Mobil uygulamasını faaliyetlerine taşıyan dünyadaki ilk şirket oldu.

Havaş'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, yer hizmetleri alanında öncü markalardan olan şirket, IATA'nın vize ve pasaport işlemlerinde ülkelere göre farklılaşan yasal düzenlemelerin yer aldığı rehberini mobil platforma aktarmak üzere geliştirdiği Timatic Mobil uygulamasını yolcu hizmetlerinde kullanmaya başlıyor.

Türkiye, Letonya ve Suudi Arabistan’da toplam 30 havalimanında 200’den fazla hava yolu şirketine yer hizmetleri sağlayan Havaş, IATA'nın geliştirdiği seyahat belgesi gerekliliklerini daha hızlı ve güvenilir hale getiren yeni Timatic Mobil uygulamasını faaliyetlerinde kullanan dünyadaki ilk şirket oldu.

Geniş veri tabanı ve sürekli güncelleme desteği bulunan Timatic Mobil uygulaması, check-in işlemlerinde yolcuların seyahat belgelerinin mobil cihazlarla taranarak güncel vize düzenlemeleriyle eşleştirilmesine ve pasaport kontrollerinin daha güvenilir ve hızlı gerçekleştirilmesine imkan sunuyor. Timatic Mobil uygulamasına ilişkin anlaşma kapsamında, Havaş’ın sponsorluğunda Madrid’de düzenlenen IATA Yer Hizmetleri Konferansı’nda, Timatic Mobil için imza töreni düzenlendi. Törende, Havaş İşletme Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bozdemir ve IATA Havalimanı, Yolcu Kargo ve Güvenlik’ten Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Careen yer aldı.