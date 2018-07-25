Havaş, Turquality ile daha da büyümeyi hedefliyor

İSTANBUL, (DHA)- YER hizmetleri sektöründe Türkiye’nin öncü şirketlerinden Havaş, Turquality Destek Programı’na alınmaya hak kazandı. Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak "Küresel pazardaki büyüme ve bir dünya markası olma hedeflerimiz doğrultusunda daha güçlü şekilde ilerleyeceğiz" dedi.

Türkiye’nin batısından doğusuna 26 havalimanında faaliyet gösteren ve bu yıl 85’inci kuruluş yılını kutlayan Havaş, Turquality Destek Programı’na alınmaya hak kazandı. Turquality markaları arasına giren Havaş, destek programıyla, sektördeki deneyimi ve farklı coğrafyalara adaptasyon kabiliyetini, ek yatırımlarla da geliştirerek küresel pazardaki büyümesini daha etkin şekilde sürdürecek. Havaş’ın, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda ve Suudi Arabistan’ın Medine Havalimanı’nda yer hizmetleri faaliyetleri bulunuyor.

"YENİ HAVALİMANLARINA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, "Sektörde köklü bir geçmişe sahip olan şirketimizin, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı Turquality kapsamına alınmasından mutluluk duyuyoruz. Turquality markası olmamızla birlikte, küresel pazardaki büyüme ve bir dünya markası olma hedeflerimiz doğrultusunda daha güçlü şekilde ilerleyeceğiz. Sürdürülebilir ve karlı büyüme odaklı yatırımlarımızla yurt dışında yeni havalimanlarına hizmetimizi ulaştırmayı hedefliyoruz’’ dedi.