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Havaş, Turquality ile daha da büyümeyi hedefliyor

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 13:11 | Son Güncelleme

YER hizmetleri sektöründe Türkiye’nin öncü şirketlerinden Havaş, Turquality Destek Programı’na alınmaya hak kazandı.

Havaş, Turquality ile daha da büyümeyi hedefliyor

İSTANBUL, (DHA)- YER hizmetleri sektöründe Türkiye’nin öncü şirketlerinden Havaş, Turquality Destek Programı’na alınmaya hak kazandı. Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak "Küresel pazardaki büyüme ve bir dünya markası olma hedeflerimiz doğrultusunda daha güçlü şekilde ilerleyeceğiz" dedi.

Türkiye’nin batısından doğusuna 26 havalimanında faaliyet gösteren ve bu yıl 85’inci kuruluş yılını kutlayan Havaş, Turquality Destek Programı’na alınmaya hak kazandı. Turquality markaları arasına giren Havaş, destek programıyla, sektördeki deneyimi ve farklı coğrafyalara adaptasyon kabiliyetini, ek yatırımlarla da geliştirerek küresel pazardaki büyümesini daha etkin şekilde sürdürecek. Havaş’ın, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda ve Suudi Arabistan’ın Medine Havalimanı’nda yer hizmetleri faaliyetleri bulunuyor.

"YENİ HAVALİMANLARINA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, "Sektörde köklü bir geçmişe sahip olan şirketimizin, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı Turquality kapsamına alınmasından mutluluk duyuyoruz. Turquality markası olmamızla birlikte, küresel pazardaki büyüme ve bir dünya markası olma hedeflerimiz doğrultusunda daha güçlü şekilde ilerleyeceğiz. Sürdürülebilir ve karlı büyüme odaklı yatırımlarımızla yurt dışında yeni havalimanlarına hizmetimizi ulaştırmayı hedefliyoruz’’ dedi.

"İSTİKRARLI BÜYÜMEMİZE TURQUALITY İLE DEVAM EDECEĞİZ"

Havaş’ın nitelikli insan kaynağı, sektördeki bilgi birikimi ve deneyimiyle yakaladığı başarıyı, 2010 yılından itibaren yurtdışı pazarına açılarak önce Riga Havalimanı'na, ardından Suudi Arabistan’a taşıdıklarını ifade eden Kürşad Koçak şöyle dedi:"Bugün iştiraklerimizle birlikte, 3 ülkede 200’den fazla havayoluna ve yılda yaklaşık 465 bin uçuşa hizmet sağlayan, 860 bin ton kargo ve100 milyondan fazla bagaj taşıyarak yılda 130 milyonun üzerinde yolcuya hizmet sunan bir markayız. Yurt dışında portföyümüzde çok sayıda havayolu şirketi yer alıyor ve işbirliklerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Yurt dışındaki operasyonlarımızın verimliliğini artırmak üzere ek yatırımlarımız sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Medine Havalimanı’ndaki yeni istasyon binamızın açılışını, Suudi Arabistan Sivil Havacılık İdaresi (GACA) ve yerel yetkililerin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Bin metrekare alana kurduğumuz 700 metrekarelik ekipman bakım, park sahası ve 600 metrekarelik ofis alanının bulunduğu yeni istasyon binamızla, Medine istasyonumuzu büyüttük. Uluslararası alanda yakaladığımız başarıyı katlayarak istikrarlı büyümemize Turquality markası olarak devam edeceğiz.’’

"BİR MİLYONDAN FAZLA YOLCUYA HİZMET VERDİ"

Riga ve Medine Havalimanları’nda; AirBaltic, Türk Havayolları, SAS, Ukrayna Havayolları, AirEuropa, UTair, AegeanAirlines, Onurair, Freebird, Corendon, AirArabia, TunisAir, Pegasus, Sun Express, GulfAir, Azerbaijan, JazeeraAirways, Atlasjet, Tailwind, Badr gibi çok sayıda havayoluna yolcu ve bagaj işlemleri, ramp, uçak temizlik, yük kontrolü ve haberleşme, de-icing, kargo, uçuş operasyonları, ulaşım, temsil ve gözetim hizmetleri de dahil olmak üzere yolcu ve operasyon hizmetleri sunan Havaş, her iki havalimanında 2017'de 1 milyondan fazla bagajı yöneterek, 25 bine yakın uçuş ve 2 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi.

TURQUALITY DESTEK PROGRAMI HAKKINDA

Turquality, “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” hedefiyle, uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programı.

(FOTOĞRAFLI)

Havaş, Turquality ile daha da büyümeyi hedefliyorHavaş, Turquality ile daha da büyümeyi hedefliyor

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