İSTANBUL (AA) - Havaş, gümrüklü kargo taşımacılığı hizmeti kapsamında antrepolarının filosuna eklediği "soğutucu üniteli" aracıyla özel nitelikli bozulabilir kargoları İzmir ve Ankara'dan İstanbul'a karşılıklı seferlerle taşıyor.

Havaş'ın açıklamasına göre, hava kargo sektöründe müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla en çok tercih edilen markalardan olan şirket, gıda ve ilaç gibi soğuk zincirin korunmasını gerektiren özel ürünlerin uluslararası standartlarda taşınmasına imkan tanıyan soğutucu üniteli (frigorifik) aracını gümrüklü kargo taşımacılığında kullandığı ekipman filosuna ekledi.

Ek yatırımlarla kapasitelerini artırdığı antrepoları ve yeni teknolojilerle uyumlu donanıma sahip ekipmanlarıyla faaliyetlerini sürdüren Havaş, geçen yıl sektörde bir ilke imza atarak apron araçları arasına eklediği iki frigorifik aracın ardından, gümrüklü kara taşımacılığında da aynı özellikteki soğutucu üniteli bir aracı filosuna kattı.

Havaş, yeni soğutucu üniteli aracıyla İzmir ve Ankara'dan İstanbul Havalimanı'na her gün gerçekleştirdiği karşılıklı seferlerle özel nitelikli gümrüklü kargoları da havayolu müşterilerine güvenle ulaştırıyor.