Havayı en çok Çin kirletti

GÜLŞEN ÇAĞATAY - Çin'in karbondioksit emisyon miktarı geçen yıl önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak, 9 milyar 232 milyon tona yükseldi. Ülke, aynı dönemde dünya kömür tüketiminin yaklaşık yüzde 50'sini tek başına gerçekleştirerek fosil yakıtlar içinde çevreye en çok zarar verdiği kabul edilen kömürü en çok kullanan ülke oldu. AA muhabirinin, BP 2018 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, zararlı emisyonların ana kaynağını çoğunlukla petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil kaynaklar oluşturdu. Dünya genelinde toplam karbondioksit emisyonları geçen yıl önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak 33 milyar 444 milyon tona yükseldi. Geçen yıl dünyada en fazla emisyon salımına sahip ülkeler ise sırasıyla Çin, ABD ve Hindistan olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönmede Çin'de karbondioksit emisyon miktarı yüzde 1,6 artarak, 9 milyar 232 milyon ton oldu. ABD ise emisyon miktarını yüzde 0,5 azaltmasına rağmen, Çin'in ardından 5 milyar 870 bin tonla dünya genelinde en fazla karbon salımının yapıldığı ikinci ülke oldu. Onu, 2 milyar 334 milyon karbondioksit emisyonu üreten Hindistan izledi.

- Çabalar yeterli değil Küresel kömür tüketiminin dört yılın ardından ilk kez geçen yıl büyüme gösterdiği belirtilen raporda, bu durumun atmosferdeki karbondioksit miktarını artırdığı ifade edildi. Raporda ayrıca, temiz enerji politikalarının benimsenmesine ve yenilenebilir enerjinin tüm alanlarında gelişme gösterilmesine rağmen, küresel elektrik üretimi sektöründe son 20 yılda eğilimin radikal olarak değişmediği vurgulandı. Elektrik üretiminde 1998'de kömürün payının yüzde 38 olduğu belirtilen raporda, 2017'de bu oranın değişmediğine işaret edildi. - Kömür tüketiminde lider Çin Geçen yıl dünyada en çok tüketilen ikinci enerji kaynağı yüzde 27,7 ile kömür oldu. Raporda kömür ve hidroelektrik kaynaklarının diğer enerji kaynaklarına göre küresel pazar payı azalan yakıt türleri olduğu ifade edildi. Çin, geçen yıl dünya kömür tüketiminin yaklaşık yüzde 50'sini tek başına gerçekleştirerek kömürü en çok kullanan ülke oldu. Ülkede kömür tüketimi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,5 artarak 1 milyar 892 milyon 600 bin ton petrol eşdeğeri olarak gerçekleşti.