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Havayolu yolcu sayısı 6 ayda 97,7 milyona ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 11:19 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde yılın ilk yarısında havayolu yolcu trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 97 milyon 693 bin 685'e yükseldi

Türkiye genelinde yılın ilk 6 ayında havayolu yolcu trafiği (direkt transit dahil), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 97 milyon 693 bin 685 oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, haziran ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziranda havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 1,4 artışla 79 bin 268, dış hatlarda yüzde 14,5 artışla 66 bin 244 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği yüzde 16,8 artarak 42 bin 432'ye ulaştı. Böylece hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 9 artışla 187 bin 944'ü buldu.

Haziran ayında Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 6,7 yükselerek 9 milyon 528 bin 556, dış hat yolcu trafiği yüzde 22,7 artışla 10 milyon 19 bin 908 oldu. Söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artışla 19 milyon 567 bin 389 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği haziran ayı itibarıyla yüzde 6,6 yükselişle 334 bin 520 tonu buldu.

Ocak-haziran döneminde ise Türkiye geneli havalimanlarında toplam uçak trafiği yüzde 9,2 artışla 951 bin 62'ye ulaştı. Yılın 6 ayında direkt transit dahil havayolu yolcu trafiği de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 97 milyon 693 bin 685 oldu. Yük trafiği ise yüzde 13,4 artışla 1 milyon 738 bin 189 ton olarak kaydedildi.

- Artışa en fazla katkı Ankara ve İstanbul'dan

Haziranda yolcu sayısındaki artışa en önemli katkıyı İstanbul'daki Atatürk ve Sabiha Gökçen ile Ankara'daki Esenboğa havalimanları sağladı.

İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği, haziranda geçen yılın aynı ayına göre dış hatta yüzde 11 artışla 3 milyon 946 bin 556 oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 8 artışla 1 milyon 903 bin 809, dış hatta yüzde 12 artışla 912 bin 600 olmak üzere, toplamda yüzde 9 artışla 2 milyon 816 bin 409 olarak gerçekleşti.

Ankara'da da hava ulaşımına talep artarak devam etti. Ankara Esenboğa Havalimanı yolcu trafiği haziranda, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 15 artışla 1 milyon 204 bin 185, dış hatta ise yüzde 26 artışla 191 bin 630 olmak üzere, toplamda yüzde 16 artışla 1 milyon 395 bin 815 olarak kayıtlara geçti.

Turizm merkezlerindeki havalimanlarına bakıldığında, Ege ve Akdeniz kıyılarında bulunan havalimanlarının haziran ayı itibarıyla dış hat yolcu sayısındaki artış dikkati çekti. Bu dönemde, geçen yılın aynı ayına göre, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yüzde 22 artışla 285 bin 13, Antalya Havalimanı'nda yüzde 34 artışla 3 milyon 565 bin 936, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda yüzde 109 artışla 107 bin 377, Muğla Dalaman Havalimanı'nda yüzde 43 artışla 545 bin 113, Milas Bodrum Havalimanı'nda yüzde 66 artışla 257 bin 944 dış hat yolcu trafiği gerçekleşti.

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DHMİ havayolu yolcu trafiği haziran yolcu ve yük istatistikleri

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