FİNANS

HAVELSAN GM: 3,500 CV'den uygun eleman bulamadığımız olabiliyor

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 13:25 | Son Güncelleme

Yurt içi ve yurt dışında askeri, kamu ve özel sektör için sistemler geliştiren HAVELSAN’ın Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, “Bir pozisyonu doldurmak için 3 bin 500 tane CV önümüze geliyor; ama, pozisyona uygun eleman bulamadığımız olabiliyor” dedi.

HAVELSAN GM: 3,500 CV'den uygun eleman bulamadığımız olabiliyor

Gökhan Artan / İstanbul, 14 Eylül (DHA) - Yurt içi ve yurt dışında askeri, kamu ve özel sektör için sistemler geliştiren HAVELSAN’ın Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, “Bir pozisyonu doldurmak için 3 bin 500 tane CV önümüze geliyor; ama, pozisyona uygun eleman bulamadığımız olabiliyor” dedi.
Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde konuşan Atalay, nitelikli çalışan eksikliğine dikkat çekti ve ekledi:
"İnsan kaynağımız genç, dinamik nüfusumuz var güçlü yönümüz; ama, nitelik açısından baktığımızda zayıf yönümüz.
"Çeşitli istatistikler yayınlanıyor dünyada nitelikli insan açığı olan 3’üncü ülke olarak gösteriliyoruz.
"Japonya, Hindistan’dan sonra Türkiye üçüncü ülke, neye dayanıyor bilmiyorum istatistik ama biz HAVELSAN olarak bunu yaşadığımız için çokta yanlış olmadığını söyleyebilirim.
"Bir pozisyonu doldurmak için 3 bin 500 tane CV önümüze geliyor ama pozisyona uygun eleman bulamadığımız olabiliyor.
"Biz de kendimiz insan yetiştirme yoluna gidiyoruz. Yaz okulları yapıyoruz. Üniversitelerde birinci, ikinci, üçüncü olanlara size koşulsuz kapımız açık diyoruz.
"İnsan yetiştirmek de temel görevlerimizden bir tanesi."
"Dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefliyorsak, beyin göçünü tersine çevirmenin yanında, yurt dışından başka ülkelerden insan kaynağı transfer edebilir hale gelmeliyiz.
"Biz savunma şirketi olarak Pakistan'da önemli projeler yapıyoruz; ama, Pakistanlı mühendis çalıştıramıyoruz.
"Artık oranın kaynaklarını da kullanabilmemiz lazım."

HAVELSAN GM: 3,500 CV'den uygun eleman bulamadığımız olabiliyor

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