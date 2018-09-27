FİNANS

HAVELSAN ihracat için teknolojisine güveniyor

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 11:55 | Son Güncelleme

HAVELSAN İş Geliştirme ve Teklifler Grup Müdürü İlker Aydın Akın: - "Azerbaycan ADEX 2018 Fuarı'na, çatışma ve paraşüt simülatörü gibi 2 önemli ürünle geldik. Bu ürünlerin bölgede değerli olduğunu düşünüyoruz. Sadece Azerbaycan'da değil, Kazakistan ve Özbekistan'da da benzer ihtiyaçlar olduğu için onlara da teklif verdik" - "Zannediyorum önümüzdeki ADEX'te birkaç projeyi imza aşamasına getiririz"

BAKÜ (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - HAVELSAN, deniz platformlarında kullanılan ve kendini ispatlayan savaş yönetim sistemi, çatışma ve paraşüt simülatörü gibi yenilikçi ürünleriyle yeni pazarlara kapı aralamayı hedefliyor.

Yazılım mühendisliği alanındaki çözümleriyle askeri ve sivil alandaki ihtiyaçları karşılayan HAVELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda milli katılım sağlanan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 3. Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda (ADEX 2018), ürün ve kabiliyetlerini tanıttı.

HAVELSAN İş Geliştirme ve Teklifler Grup Müdürü İlker Aydın Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin imkan kabiliyetleri kapsamında Azerbaycan'da özellikle siber güvenlik, simülasyon teknolojileri ve komuta kontrol bilgi sistemleri teknolojilerine yönelik çeşitli potansiyel projeleri bulunduğunu söyledi.

Kardeş firmaları ASELSAN ile birlikte Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığına teklifler verdiklerini belirten Akın, bu konulardaki gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

Fuara, çatışma ve paraşüt simülatörü gibi 2 önemli ürünle geldiklerini ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"Bu ürünlerin bölgede değerli olduğunu düşünüyoruz. Sadece Azerbaycan'da değil, Kazakistan ve Özbekistan'da da benzer ihtiyaçlar olduğu için onlara da teklif verdik. Gemi projelerinde HAVELSAN, Türkiye'de yaklaşık 35 platformda savaş yönetim sistemini Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim etmiş durumda ve bu sistem yaklaşık 10 yıldır kullanılıyor. Burada modernizasyon ve yeni gemi inşa projeleri var. Türk tersanelerimizle TAIS, Yonca Onuk, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ile birlikte modernizasyon ve gemi inşa projelerini takip ediyoruz. Fuarın verimli geçtiğini düşünüyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte HAVELSAN olarak birlikte yeni projeler bekliyoruz."

Savunma sanayisine yönelik projelerin olgunlaşmasının ve gerçekleşmesinin 2-3 yılı bulabildiğine işaret eden Akın, "Bu süreler içinde projelerin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. İki ülkenin cumhurbaşkanı ve devlet başkanının destekleriyle Türkiye'deki firmaların Azerbaycan'ın kamu ve silahlı kuvvetleriyle proje yapacağını değerlendiriyoruz. Zannediyorum önümüzdeki ADEX'te birkaç projeyi imza aşamasına getiririz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ADEX 2018 Azerbaycan HAVELSAN Savaş Yönetim Sistemi

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