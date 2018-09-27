HAVELSAN ihracat için teknolojisine güveniyor

Fuara, çatışma ve paraşüt simülatörü gibi 2 önemli ürünle geldiklerini ifade eden Akın, şöyle konuştu:

BAKÜ (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - HAVELSAN, deniz platformlarında kullanılan ve kendini ispatlayan savaş yönetim sistemi, çatışma ve paraşüt simülatörü gibi yenilikçi ürünleriyle yeni pazarlara kapı aralamayı hedefliyor.

"Bu ürünlerin bölgede değerli olduğunu düşünüyoruz. Sadece Azerbaycan'da değil, Kazakistan ve Özbekistan'da da benzer ihtiyaçlar olduğu için onlara da teklif verdik. Gemi projelerinde HAVELSAN, Türkiye'de yaklaşık 35 platformda savaş yönetim sistemini Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim etmiş durumda ve bu sistem yaklaşık 10 yıldır kullanılıyor. Burada modernizasyon ve yeni gemi inşa projeleri var. Türk tersanelerimizle TAIS, Yonca Onuk, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ile birlikte modernizasyon ve gemi inşa projelerini takip ediyoruz. Fuarın verimli geçtiğini düşünüyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte HAVELSAN olarak birlikte yeni projeler bekliyoruz."

Savunma sanayisine yönelik projelerin olgunlaşmasının ve gerçekleşmesinin 2-3 yılı bulabildiğine işaret eden Akın, "Bu süreler içinde projelerin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. İki ülkenin cumhurbaşkanı ve devlet başkanının destekleriyle Türkiye'deki firmaların Azerbaycan'ın kamu ve silahlı kuvvetleriyle proje yapacağını değerlendiriyoruz. Zannediyorum önümüzdeki ADEX'te birkaç projeyi imza aşamasına getiririz." dedi.

