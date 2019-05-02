HAVELSAN ile Vestel arasında mobil iş birliği

İSTANBUL (AA) - HAVELSAN ile Vestel arasında "yerli ve güvenilir mobil iletişim platformunda güç birliği sağlamak" amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı.

HAVELSAN ve Vestel, iletişimin vazgeçilmez bir parçası haline gelen mobil teknolojiler ile birlikte mobil platformlardaki iletişim ve veri güvenliği zafiyetlerinin giderilmesi için, "güvenilir işletim ortamı kullanan İLETİ" ürününün geliştirilmesi hususunda anlaşmaya vardı.

Bu kapsamda, 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2019) şirket yetkililerinin katılımıyla mutabakat muhtırası imzalandı. Mutabakat doğrultusunda HAVELSAN ile Vestel, yerli ve güvenilir mobil iletişim platformu için güç birliği sağlayacak.

İmza töreninde konuşan HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, elektronik cihaz üretiminde gerek yurt içi gerek yurt dışı pazarda büyük başarılara imza atan Vestel ile Türkiye'nin lider savunma ve yazılım şirketi HAVELSAN olarak iş birliği yapmanın kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Atalay, "Kurumsal iletişimde kullandığımız mobil platformlarda iletişim güvenliğini sağlayarak ülkemize yüksek teknolojili yerli ve milli ürünler sunmak, bu ürünleri yurt dışı pazarda sergileyerek ülkemiz ekonomisine ve itibarına katkıda bulunmak bizleri gururlandırmaktadır." dedi.