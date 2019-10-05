SEFA ŞENGÜL - HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, kurumlarda Pardus işletim sistemini uzaktan yönetme sorununu aşmak için LİMAN isimli "Merkezi Yönetim Sistemi" geliştirdiklerini söyledi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu an geliştirdiğimiz ürünün adı LİMAN. Kurumlarda Pardus dönüşümünde karşımıza çıkan en büyük engel bu sistemleri uzaktan yönetememekti. İlgili yazılım bu sorunu çözmek için geliştirildi. Bu sayede Pardus, sistemlere sadece görev göndermede değil, problem çözme odaklı işletme politikası oluşturma işlemlerinde de kullanılabilecek.” dedi.

Atalay, bu yazılım sayesinde açık kaynak işletim sistemi Pardus'un yanında Microsoft gibi işletim sistemlerini de uzaktan yönetebilir hale geldiklerini söyledi. Atalay, kullanıcıların artık herhangi bir betik (bir tür kod) yazmasına ihtiyaç duymadan, LİMAN sayesinde, uçtan uca sistemleri yönetebildiklerini aktardı.

Söz konusu projeye çok önemli bir askeri kurumun ihtiyacını karşılamak için başladıklarını anlatan Atalay, Pardus dönüşümü için sahaya çıktıklarında, bu dönüşümün gittikleri tüm kurumların ihtiyacı olduğunu fark ettiklerini söyledi.