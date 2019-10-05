FİNANS

HAVELSAN uzaktan Pardus yönetimini "LİMAN" ile çözdü

FİNANS HABERLERİ  | 05.10.2019 11:05 | Son Güncelleme

HAVELSAN, kurumlarda Pardus işletim sistemlerini uzaktan yönetebilmek için LİMAN isimli "Merkezi Yönetim Sistemi" geliştirdi - HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay: - "Açık kaynak işletim sistemlerini yönetmek, platform bağımlı sistem yönetim araçlarından farklı. Uzaktan yönetmek için komut çalıştırmanız ve betik (bir tür kod) yazmanız gerekiyor. Görüyoruz ki kurumlarda bu anlamda yetişmiş personel bulmak çok zor. Sistem yöneticilerinin işlerini kolaylaştırabilecekleri bir program geliştirdik" - "Şu an açıkçası bir talep patlaması yaşıyoruz. Kurumların açık kaynaktaki en büyük problemini ortadan kaldırıyoruz"

SEFA ŞENGÜL - HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, kurumlarda Pardus işletim sistemini uzaktan yönetme sorununu aşmak için LİMAN isimli "Merkezi Yönetim Sistemi" geliştirdiklerini söyledi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu an geliştirdiğimiz ürünün adı LİMAN. Kurumlarda Pardus dönüşümünde karşımıza çıkan en büyük engel bu sistemleri uzaktan yönetememekti. İlgili yazılım bu sorunu çözmek için geliştirildi. Bu sayede Pardus, sistemlere sadece görev göndermede değil, problem çözme odaklı işletme politikası oluşturma işlemlerinde de kullanılabilecek.” dedi.

Atalay, bu yazılım sayesinde açık kaynak işletim sistemi Pardus'un yanında Microsoft gibi işletim sistemlerini de uzaktan yönetebilir hale geldiklerini söyledi. Atalay, kullanıcıların artık herhangi bir betik (bir tür kod) yazmasına ihtiyaç duymadan, LİMAN sayesinde, uçtan uca sistemleri yönetebildiklerini aktardı.

Söz konusu projeye çok önemli bir askeri kurumun ihtiyacını karşılamak için başladıklarını anlatan Atalay, Pardus dönüşümü için sahaya çıktıklarında, bu dönüşümün gittikleri tüm kurumların ihtiyacı olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Pardus yaygınlaştırmasının yapıldığı şirket ve kurumlarda, bu sistemleri kontrol etmek için çeşitli komutların çalıştırılması gerektiğini ifade eden Atalay, şöyle konuştu:

"Açık kaynak işletim sistemlerini yönetmek, platform bağımlı sistem yönetim araçlarından farklı. Uzaktan yönetmek için komut çalıştırmanız ve betik yazmanız gerekiyor. Görüyoruz ki kurumlarda bu anlamda yetişmiş personel bulmak çok zor. Bu da dikkate alınması gereken çok önemli bir husus. Yetkin personel olmadığı için, biz burada sistem yöneticilerinin işlerini kolaylaştırabilecekleri bir program ürettik. Bu program uçtan uca Pardus sistemlerinizi hatta hangi sisteminiz varsa onu yönetmenizi sağlıyor."

- "Talep patlaması yaşıyoruz"

Ürünün yaklaşık bir yılda geliştirildiğini aktaran Atalay, "Şu anda iki kurumla sözleşme, 4 kurumla da proje aşamasındayız ve bu kurumların kullanıcı sayıları ortalama 500’ün üzerinde. Şu an açıkçası bir talep patlaması yaşıyoruz. Kurumların açık kaynaktaki en büyük problemini ortadan kaldırıyoruz." bilgisini paylaştı.

Geliştirilen yazılımın iki sürümünün olduğunu anlatan Atalay, bunlardan birisinin kurumsal kullanım odaklı olmayan açık kaynak kodlu sunulacağını, diğer sürümünün ise kurumsal kullanım amacıyla geliştirildiğini vurguladı. Atalay, "Küresel anlamda da talep gördüğü anda yazılım satışa hazır bir durumda olacak. Burada ulaşmak istediğimiz hedef, her yerli işletim sistemi ve yerli sunucuyla bütün kurumlarımızın uçtan uca dönüşümünü yapmak." değerlendirmesinde bulundu.

Atalay, HAVELSAN olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının başlattığı Açık Kaynak Platformu’na büyük destek verdiklerini de belirterek, "Açık kaynak teknolojilerine yönelik bir laboratuvar kurduk ve çalışmalarımız çok yoğun şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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HAVELSAN HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay liman merkezi yönetim sistemi PARDUS

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