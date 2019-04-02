FİNANS

HAVELSAN'a Dubai Siber Güvenlik Fuarı'nda yoğun ilgi

FİNANS HABERLERİ  | 02.04.2019 16:58 | Son Güncelleme

Asya, Afrika ve Orta Doğu'nun en önemli siber güvenlik fuarı olarak kabul edilen Dubai Siber Güvenlik Fuarı 2019'da HAVELSAN'ın hizmet ve ürünlerinin tanıtıldığı stant büyük ilgi gördü - HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Şenol: - "Siber güvenlik alanında Türkiye'nin mühendislik ve uzmanlık gücünü, dünyadaki firmalara gösterme ve tanıtma konusunda çok önemli katkı sağladık"

Asya, Afrika ve Orta Doğu'nun en önemli siber güvenlik fuarı olarak kabul edilen Dubai Siber Güvenlik (GISEC) Fuarı 2019'da HAVELSAN'ın hizmet ve ürünlerinin tanıtıldığı standa ilgi yoğun oldu.

HAVELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 7'ncisi düzenlenen GISEC Fuarı, Dubai'de katılımcılarını ve ziyaretçileri ağırladı. "Dijital İnovasyon İçin Siber Güvenlik" temasıyla gerçekleştirilen fuarda "Siber İstihbarat", "Siber Saldırılar", "LoT ve Blok Zinciri" konularında Kevin Mitnick'in de aralarında olduğu dünyaca ünlü uzmanlar konuşma yaptı ve çalıştaylar düzenlendi.

Türkiye'nin ihracata yönelik hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla katılımın sağlandığı fuarda, bölgedeki önemli karar alıcı kurumların da içinde bulunduğu 12 bini aşkın ziyaretçi ve 170'in üzerinde bölgesel firma boy gösterdi.

Türkiye'yi temsilen fuara katılan kurumlardan HAVELSAN, başta yazılım olmak üzere ülke güvenliği ve siber güvenlik alanında geliştirdiği yerli ve milli ürünleri tanıttı. İş ekosistemindeki firmalara standında yer veren kurumu fuarda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Şenol, HAVELSAN Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin ve çok sayıda siber güvenlik yöneticisi temsil etti. Kurumun hizmet ve ürünlerine katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan Siber Güvenlik Kümelenmesi çalışmaları kapsamında Bilge SGT, Trapmine, Kron, MaySiber, IntelProbe, ATARLabs gibi ülkenin bu alandaki önde firmalarından da fuara üst düzey katılım gerçekleşti.

- Projeler tanıtıldı

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Şenol, siber güvenlik alanında ihracatı desteklemek adına Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Zirvesi'nde verdikleri sözü en hızlı şekilde yerine getirerek bir ilki başardıklarını ve Türkiye'nin siber güvenlik firmalarına stantlarında yer verdiklerini bildirdi.

Böylece, hem yurt dışı müşterilerine aynı anda daha çok çözüm sunduklarını hem de uçtan uca güvenlik sağlayacak projeler yapma şansı elde ettiklerini belirten Şenol, "Siber güvenlik alanında Türkiye'nin mühendislik ve uzmanlık gücünü, dünyadaki firmalara gösterme ve tanıtma konusunda çok önemli katkı sağladık." ifadesini kullandı.

Şenol, etkinlikte gerçekleştirilen konferanslarda elde ettikleri bilgilerin, vizyon belirlenmesine yardımcı olacağına işaret ederek, "Bu bilgiler, geleceğe yönelik siber güvenlik çalışmalarında HAVELSAN olarak nasıl konumlanacağımızı belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Siber güvenlik ürün ve hizmetlerinin yanında entegre olarak çalışan diğer teknoloji çözümlerine de değinen Şenol, fuarda 50'ye yakın firma temsilciyle yüz yüze görüşüldüğünü vurguladı.

HAVELSAN Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü Özbilgin de fuarın çok verimli geçtiğine dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"Ar-Ge çalışmalarımız çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Büyük veri analizi ve artırılmış gerçeklik alanlarında gerçekleştirdiğimiz geliştirmeler de siber güvenlik projelerimizin tamamlayıcı unsurları olmaktadır. Bu alanlara yönelik elimizde mevcut ASTARUS-İstihbarat Platformu, H-ARF Artırılmış Gerçeklik Platformu, ülke güvenliği için geliştirilen iletee-Güvenli İletişim Platformu ürünleri ve Boru Hattı Güvenliği Projesi ile müşterilerimize bütünsel ve sürdürülebilir altyapılar sunuyoruz."

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