HAVELSAN'a Dubai Siber Güvenlik Fuarı'nda yoğun ilgi

Asya, Afrika ve Orta Doğu'nun en önemli siber güvenlik fuarı olarak kabul edilen Dubai Siber Güvenlik (GISEC) Fuarı 2019'da HAVELSAN'ın hizmet ve ürünlerinin tanıtıldığı standa ilgi yoğun oldu.

HAVELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 7'ncisi düzenlenen GISEC Fuarı, Dubai'de katılımcılarını ve ziyaretçileri ağırladı. "Dijital İnovasyon İçin Siber Güvenlik" temasıyla gerçekleştirilen fuarda "Siber İstihbarat", "Siber Saldırılar", "LoT ve Blok Zinciri" konularında Kevin Mitnick'in de aralarında olduğu dünyaca ünlü uzmanlar konuşma yaptı ve çalıştaylar düzenlendi.

Türkiye'nin ihracata yönelik hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla katılımın sağlandığı fuarda, bölgedeki önemli karar alıcı kurumların da içinde bulunduğu 12 bini aşkın ziyaretçi ve 170'in üzerinde bölgesel firma boy gösterdi.

Türkiye'yi temsilen fuara katılan kurumlardan HAVELSAN, başta yazılım olmak üzere ülke güvenliği ve siber güvenlik alanında geliştirdiği yerli ve milli ürünleri tanıttı. İş ekosistemindeki firmalara standında yer veren kurumu fuarda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Şenol, HAVELSAN Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin ve çok sayıda siber güvenlik yöneticisi temsil etti. Kurumun hizmet ve ürünlerine katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.