FİNANS

HAVELSAN'a Katar'da siber güvenlik görevi

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2019 12:15 | Son Güncelleme

Katar'ın önde gelen uluslararası şirketlerinden Jaidah Grup, siber güvenlik çözümlerinde HAVELSAN ile iş birliği anlaşması imzaladı - HAVELSAN, ilk etapta Katar'da Jaidah Grup için siber güvenlik merkezi kuracak ve geliştirdiği siber güvenlik platformunu erişime açacak - HAVELSAN'dan teknoloji transferi gerçekleştireceği anlaşma doğrultusunda, HAVELSAN çözümlerinin yerelleştirilebilmesi amacıyla Katar üniversiteleri ile iş birliği yapılacak

GÖKSEL YILDIRIM - HAVELSAN, siber güvenlik çözümleriyle Katar'da yeni sorumluluklar üstlendi.

Alınan bilgiye göre, enerji, telekomünikasyon, otomotiv, güvenlik gibi alanlarda faaliyet gösteren Katar’ın önde gelen uluslararası şirketlerinden Jaidah Grup, siber güvenlik çözümlerinde HAVELSAN ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Doha’da imzalanan mutabakat muhtırası doğrultusunda, Katar merkezli Jaidah Grup, HAVELSAN’ın siber güvenlik alanındaki tecrübesinden faydalanacak, HAVELSAN’ın ürün ve çözümlerini kullanarak siber güvenlik yetkinliklerini geliştirecek.

HAVELSAN’ın Jaidah Grup ile imzaladığı anlaşma, Katar’ın siber suçlarla mücadele için ileri teknolojiler ve sistemlere yatırım yaptığı dönemde gerçekleşmesi açısından da ayrı bir önem taşıyor.

Anlaşma kapsamında HAVELSAN, ilk etapta Katar’da Jaidah Grup için siber güvenlik merkezi kuracak ve geliştirdiği siber güvenlik platformunu Jaidah Grup’un erişimine açacak. Jaidah Grup'un, HAVELSAN’dan teknoloji transferi gerçekleştireceği anlaşma doğrultusunda, HAVELSAN çözümlerinin yerelleştirilebilmesi amacıyla Katar üniversiteleri ile iş birliği yapılacak.

Jaidah Grup tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada; şirketin, dünya standartlarında mevcut portföyünü daha da genişletmek için stratejik öneme sahip kuruluşlarla ortaklıklar geliştirdiği ve günümüzün en gelişmiş teknolojilerine dayalı akıllı çözümler sunan HAVELSAN ile yapılan anlaşmanın da bu kapsamda olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Katar devletinin siber suçların sistematik ve etkin şekilde önlenmesini sağlamak için Interpol ve Europol ile bağlar kurduğu, Katar Ekonomik ve Siber Suçlar ile Mücadele Dairesinin siber suçlar ile mücadele etmek ve sahte sosyal medya hesaplarını takip etmek için planlanmış çeşitli girişimler başlattığı vurgulandı.

Jaidah Grup İcra Direktörü Mohamed J. Jaidah da yaptığı değerlendirmede, kritik öneme sahip siber güvenlik alanındaki etkilerini genişletmek için ideal bir stratejik ortak olarak HAVELSAN'ı belirlediklerini bildirdi.

Donanım ve yazılım çözümleri için Katar’da artan talebi gördüklerine değinen Jaidah, "Artık dış tehditleri en aza indirmek, varlıklarımızı korumak, faaliyetlerimizin emniyetini ve güvenliğini sağlamak ve artan sayıda kuruluşu desteklemek için ideal bir konumdayız. HAVELSAN ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklığın varacağı noktayı görmek için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ise Jaidah Grup ile imzalanan mutabakat muhtırasının, uzun soluklu yeni iş birliklerinin ilk adımı olmasını temenni ettiklerini vurguladı.

HAVELSAN’ın, dünyanın birçok ülkesinde ürün ve çözümleri kullanılan uluslararası bir şirket olduğuna işaret eden Atalay, "Katar şirketi Jaidah Grup ile imzaladığımız mutabakat muhtırası, sadece üstün teknolojili çözümlerimizin kalitesini değil, aynı zamanda güvenilir bir stratejik ortak olduğumuzu da ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Azevedo’dan WTO reformları için birlikte çalışma çağrısıAzevedo’dan WTO reformları için birlikte çalışma çağrısı
Çinli dev şirketler 1 milyon turist için harekete geçti, Türkiye'de ortaklık için havayollarını radarlarına aldılarÇinli dev şirketler 1 milyon turist için harekete geçti, Türkiye'de ortaklık için havayollarını radarlarına aldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HAVELSAN Jaidah Grup katar siber güvenlik

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Ve belli oldu! 10 bin lira maaş alacaklar

Ve belli oldu! 10 bin lira maaş alacaklar

Herkesin gözü bu kanundaydı!

Herkesin gözü bu kanundaydı!

Doların gözü bu kararda!

Doların gözü bu kararda!

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli'den orman köylüsüne destek açıklaması

Bakan Pakdemirli'den orman köylüsüne destek açıklaması

Azevedo’dan WTO reformları için birlikte çalışma çağrısı

Azevedo’dan WTO reformları için birlikte çalışma çağrısı

Çinli dev şirketler 1 milyon turist için harekete geçti, Türkiye'de ortaklık için havayollarını radarlarına aldılar

Çinli dev şirketler 1 milyon turist için harekete geçti, Türkiye'de ortaklık için havayollarını radarlarına aldılar

Kadınların işlediği fındık, dünyaya ihraç ediliyor

Kadınların işlediği fındık, dünyaya ihraç ediliyor

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TÜRKONFED Başkanı Turhan: Teknolojiyi tüketen değil üreten ülke olmalıyız

TÜRKONFED Başkanı Turhan: Teknolojiyi tüketen değil üreten ülke olmalıyız

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.