Havelsan'ın ürettiği simülatör THY'ye teslim edildi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
HAVELSAN tarafından üretilen ve Türkiye’de ilk imalatı tamamlanan Boeing 737-800NG simülatörü Türk Hava Yolları’na teslim edildi.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı twitterden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “HAVELSAN tarafından Türk Hava Yolları (THY) için üretilen Türkiye’de ilk imalatı tamamlanan Boeing 737-800NG simülatörü, EASA ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından sertifikasyonu tamamlanarak ticari eğitim merkezimize alınmıştır. Tüm paydaşlara teşekkürler” dedi.
FOTOĞRAFLI
İBB'nin navigasyonu 'Yol Gösteren' tüm Türkiye'de kullanılacak
İŞKUR'dan gençlere hem kurs, hem maaş
Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü
Dolar ne kadar? 26 Eylül dolar kuru ve yorumları
İş bulma siteleri
ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi
Dolar ne kadar? 25 Eylül 2018 dolar yorumları
Borsa haftaya yükselişle başladı
Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum