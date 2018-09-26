FİNANS

Havelsan'ın ürettiği simülatör THY'ye teslim edildi

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 14:19 | Son Güncelleme

HAVELSAN tarafından üretilen ve Türkiye’de ilk imalatı tamamlanan Boeing 737-800NG simülatörü Türk Hava Yolları’na teslim edildi.

Havelsan'ın ürettiği simülatör THY'ye teslim edildi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

HAVELSAN tarafından üretilen ve Türkiye’de ilk imalatı tamamlanan Boeing 737-800NG simülatörü Türk Hava Yolları’na teslim edildi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı twitterden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “HAVELSAN tarafından Türk Hava Yolları (THY) için üretilen Türkiye’de ilk imalatı tamamlanan Boeing 737-800NG simülatörü, EASA ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından sertifikasyonu tamamlanarak ticari eğitim merkezimize alınmıştır. Tüm paydaşlara teşekkürler” dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERMetroya böyle binince...Metroya böyle binince...
BTSO Başkanı Burkay: Güçlü ekonominin formülü üretim, ihracat ve teknolojiBTSO Başkanı Burkay: Güçlü ekonominin formülü üretim, ihracat ve teknoloji
Tales Matematik Müzesi Gezici TIR'ı öğrencilerle buluşuyorTales Matematik Müzesi Gezici TIR'ı öğrencilerle buluşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

2.5 milyon memurun hayatı değişiyor

2.5 milyon memurun hayatı değişiyor

Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü

Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü

Borsa İstanbul'da teknik arıza giderildi

Borsa İstanbul'da teknik arıza giderildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İş dünyasının liderleri hikayelerini anlatıyor

İş dünyasının liderleri hikayelerini anlatıyor

Sivas'ta patates hasadı başladı

Sivas'ta patates hasadı başladı

Ticari kredi borçlularına yeniden yapılandırma fırsatı

Ticari kredi borçlularına yeniden yapılandırma fırsatı

BTSO Başkanı Burkay: Güçlü ekonominin formülü üretim, ihracat ve teknoloji

BTSO Başkanı Burkay: Güçlü ekonominin formülü üretim, ihracat ve teknoloji

Tales Matematik Müzesi Gezici TIR'ı öğrencilerle buluşuyor

Tales Matematik Müzesi Gezici TIR'ı öğrencilerle buluşuyor

Çiftçi hükümlülerden yerli üretime destek

Çiftçi hükümlülerden yerli üretime destek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.