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Havza OSB'de temel atma töreni

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2019 18:34 | Son Güncelleme

Samsun'un Havza ilçesindeki OSB'de 150 milyon lira yatırımla faaliyete geçirilecek 5 fabrikanın temeli atıldı

Samsun'un Havza ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösterecek 5 fabrika için temel atma töreni düzenlendi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, törende yaptığı konuşmada, Atatürk ve 18 silah arkadaşının Samsun'a çıkışının 100. yılında istihdama katkı sağlayacak 5 sanayi tesisinin temelini attıklarını söyledi.

Kentte 6 OSB bulunduğunu belirten Kaymak, "Samsun merkez OSB ve gıda OSB'de yer yok, bu iki yerde de yatırımcılar yer istiyor. Biz yatırımcıları Havza ve Kavak'a yönlendiriyoruz. Gıda OSB'de 20 dönümlük alan için 10'a yakın firmayla görüşmeler yaptık. Yabancı yatırımcıların Samsun'u anlatış şeklini hayretle izledim. Millet Samsun'a hayranlıkla bakıyor. Samsun'un konumu, 4 ulaşım yolunun da üzerinde bulunması, limanlarının olması bütün yatırımcılara cazip geliyor." dedi.

Kaymak, Havza'daki OSB'ye ilişkin, "Biz 3 veya 5 yıl sonra OSB alanının 10 bin dönüme çıkarılması konusunda çalışacağız. 5 sanayici Havza'ya geldi ve kilidi kırdı, bu diğer yatırımcıların da önünü açacaktır." ifadesini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Havza için iki önemli anın yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 100 yıl önce 25 Mayıs'ta burada karşılamış ve misafir etmiştik. Halkın işgallere tepki göstererek milli bilincin uyandırılmasını sağlayan ilk resmi genelge burada hazırlanmış ve yayınlanmıştı. Diğer tarihi an ise yakın gelecekte Kuzey Anadolu'nun en büyük sanayi merkezi olacak Havza OSB'de 5 fabrikanın temelini atıyor olmamızdır. Heyecanımız da hedeflerimiz de büyük. 5 sanayi işletmesi ilçe ve kent ekonomimize önemli katkılar sağlayacak."

AK Parti milletvekilleri Fuat Köktaş ve Ahmet Demircan ile CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in de katıldıkları törende konuşmaların ardından 150 milyon lira maliyetle inşa edilecek 5 tesisin temeli atıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Havza organize sanayi Samsun Samsun Valisi Osman Kaymak Temel atma

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