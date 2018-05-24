"Hayalet gemiler" ekonomiye kazandırılacak

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, halk arasında "hayalet" olarak adlandırılan, liman ve sahillere terk edilmiş batık veya yarı batık gemilerin temizlenmesine yönelik çalışmalara hız verildiğini belirterek, "Söz konusu gemilerin ekonomiye kazandırılmasıyla hem ülkemiz hem de firmalar milyarlarca liralık zarardan kurtulacak." dedi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Denizi başta olmak üzere çarpışma, karaya oturma gibi nedenlerle hasar gören ya da hukuki ihtilaftan dolayı terk edilen batık veya yarı batık gemilerin denizleri ve sahilleri kirlettiğini söyledi.

Söz konusu gemilerin sahiplenilmediğini, hukuki işlemlerinin uzun sürdüğünü, geçmişte bürokrasiyi kaldırmaya yönelik çalışmalardan da sonuç alınamadığını vurgulayan Arslan, süreci hızlandırmak amacıyla Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde değişiklik yapıldığını hatırlattı.

Arslan, yasadaki değişiklikle de limanları ve denizleri kirleten onlarca gemiye ilişkin hukuki ihtilafların çözülememesi üzerine ocak ayında bu kez Limanlar Kanunu'nda değişikliğe gittiklerine dikkati çekerek, "Böylece, halk arasında 'hayalet' olarak adlandırılan, liman ve sahillere terk edilmiş batık veya yarı batık gemilerin temizlenmesine yönelik çalışmalara hız verildi." diye konuştu.