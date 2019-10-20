Hayat kurtarmak için koştular

Organ bağışı farkındalığı oluşturmak için Caddebostan sahilinde düzenlenen koşuya, Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, Medicana Sağlık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Reha Özkaya, Medicana Eğitim Grubu CEO'su Okan Dilik, Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Müdürü Murat Kaya ve Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer'in yanı sıra sporcular, nakil bekleyen hastalar, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve çok sayıda İstanbullu katıldı.

Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türk Kızılayı ve Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) iş birliğiyle gerçekleştirildi. Sektöründe öncü markaları ve medya kuruluşları da koşuya destek verdi.

Türkiye genelinde organ nakli bekleyen 27 binin üzerindeki hastaya dikkati çekilen koşuda, organ bağışı çağrısında bulunuldu.

Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tuncer’in koşu manifestosunu okumasının ardından Carnaval Turco perküsyon grubunun ritm performansı eşliğinde yarışa start verildi. Caddebostan Migros ışıkların önünden başlayarak Caddebostan etkinlik alanında son bulan 5 kilometrelik parkur, sporcuların anlamlı mücadelesine sahne oldu.

Yaklaşık bir saat süren koşunun sonunda hakemler tarafından yapılan değerlendirmede, kadınlar kategorisinde Fatma Kostak yarışı birincilikle tamamlarken, Elif Numanoğlu ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Elif Köroğlu göğüsledi. Erkekler kategorisinde Ayhan Bakar birinci, İlker Kökçe ikinci, Metin Kuşkurdan üçüncü oldu. Dereceye giren katılımcılara kupa ve check-up hediye edilirken, diğer tüm katılımcılara ise madalya verildi.

- "27 bin 738 insanımız organ beklemektedir"

Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 22 bin 549'u böbrek olmak üzere toplamda 27 bin 738 insanın organ beklediğini ifade ederek, "Geçen yıl toplam 10 bin diyaliz hastası, yani günde 26 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Genel popülasyonda böbrek yetmezliği oranının yüzde 12 olduğu düşünülürse bir gün hepimizin organ yetmezliği ile karşılaşma riski vardır. Bu sebeple tüm halkımızı organ bağışına ve birbirlerine can olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.