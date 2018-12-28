İSTANBUL (AA) - Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Hayata Fırsat Projesi kapsamında "KOBİ Güçlendirme ve Destek Programı" başlatılıyor.

lLO'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Türk vatandaşı ve geçici koruma sağlanan Suriyeli girişimcilere "Haydi Büyütelim Bu İşi" çağrısında bulunuluyor. Program KOBİ'lerin işlerini büyütmelerine ve dünyaya açılmalarına destek vermeyi hedeflerken başvurular 20 Ocak 2019 tarihine kadar www.haydibuyutelimbuisi adresinden yapılabilecek.

Firmaların başvuru formunun yanı sıra, ürün, hizmet ve hikayelerini anlatan bir niyet mektubu yazmaları gerekiyor. Başvuran işletmeler içinden seçilecek 50 firmaya bir yıl boyunca teknik destek, hibe ve mentörlük desteği verilecek, firmalar yurt dışına açılma fırsatı bulacak.

Başvuracak işletmelerin Türk vatandaşı veya geçici koruma sağlanan Suriyeliler tarafından kurulmuş olması ya da geçici koruma sağlanan Suriyeli ve Türk vatandaşı ortaklı bir işletme olması gerekmekte. İşletmenin en az bir yıl önce kurulmuş olması ve ürettiği bir ürün ya da verdiği bir hizmetin bulunması şartı aranıyor. Programa her sektörden başvuru yapılabilirken işletmede en az 5 kişinin çalışıyor olması şartı söz konusu.