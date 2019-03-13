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Haydar Yenigün yeniden OSD Yönetim Kurulu Başkanı oldu

FİNANS HABERLERİ  | 13.03.2019 17:31 | Son Güncelleme

Türkiye otomotiv sektörünün çatı kuruluşu olan ve bu sene kuruluşunun 45’inci yılını kutlayan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 45’inci Olağan Genel Kurulu’nda Haydar Yenigün OSD Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden seçildi.    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen OSD 45’inci Olağan Genel Kurulu’nda yeni yönetim kurulu üyeleri olarak, başkan vekili Süer Sülün, başkan yardımcıları Cengiz Eroldu, Münür Yavuz ve Tunç Başeğmez, muhasip üye Hasan Yıldırım, üyeler Habip Aşı, İsmail Sümer, İzzet Kalaycı, Aykut Özüner, Necdet Şentürk, Okan Baş, Serdar Görgüç ve Tuğrul Arıkan seçildi.

Haydar Yenigün yeniden OSD Yönetim Kurulu Başkanı oldu

İstanbul, 13 Mart (DHA) - Türkiye otomotiv sektörünün çatı kuruluşu olan ve bu sene kuruluşunun 45’inci yılını kutlayan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 45’inci Olağan Genel Kurulu’nda Haydar Yenigün OSD Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden seçildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen OSD 45’inci Olağan Genel Kurulu’nda yeni yönetim kurulu üyeleri olarak, başkan vekili Süer Sülün, başkan yardımcıları Cengiz Eroldu, Münür Yavuz ve Tunç Başeğmez, muhasip üye Hasan Yıldırım, üyeler Habip Aşı, İsmail Sümer, İzzet Kalaycı, Aykut Özüner, Necdet Şentürk, Okan Baş, Serdar Görgüç ve Tuğrul Arıkan seçildi.
Düzenlenen genel kurulda, bu sene OSD’nin kuruluşunun 45’inci yılı olduğunu vurgulayan OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün şunları söyledi:
“Sektörün çatı kuruluşu konumunda olan derneğimiz, 45 yıldır otomotiv sanayiinin gelişimi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl, sektörümüzün diğer değerli STK’larıyla ortak hareket ederek hurda teşviki, vergi indirimleri ve ticari araçların kiralanması gibi konularda, devletimizin de ciddi yardımlarıyla önemli sonuçlar aldık.
“2019 yılında ise otomotiv sanayiini daha zorlu bir süreç bekliyor. Otomotiv Sanayii Derneği olarak yeni dönemde aynı bilinçle ve diğer STK’larla ortak hareket ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle iç pazarı daha da canlandırabilmek adına önemli adımlar atmak istiyoruz. Beni yeniden bu önemli göreve seçen OSD üyelerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”
2018 yılında ihracat yapan OSD üyelerine İhracat Başarı Ödülleri verildi. Verilen İhracat Başarı Ödülleri Platin Plaket, Altın Plaket, Altın Madalya ve Gümüş Madalya şeklinde 4 ana kategoride sınıflandırıldı. 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan firmalar Platin Plaket, 100 ila 500 milyon dolar arasında ihracat yapan firmalar ise Altın Madalya ile ödüllendirildi. Ayrıca, kalite ve teslimat güvenilirliği, teknoloji geliştirmedeki işbirliği ve rekabetçilik gibi kriterler esas alınarak OSD üyeleri tarafından yapılan değerlendirme ile Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri de sahiplerine teslim edildi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Teknoloji Başarı Ödülleri kapsamında ise Türk Patent Enstitüsü verilerine göre 2018 yılında patent tescilleri bulunan OSD üyesi firmalar ödül almaya hak kazandı. (Fotoğraflı)

Haydar Yenigün yeniden OSD Yönetim Kurulu Başkanı oldu

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