FİNANS

Hayko Cepkin vergi rekortmenleri listesinde

FİNANS HABERLERİ  | 01.01.2019 17:07 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan şarkıcı Hayko Cepkin, kentteki gelir vergisi rekortmenleri listesinde 20. sırada yer aldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan şarkıcı Hayko Cepkin, kentin gelir vergisi rekortmenlerinden oldu.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında 26 bin 707 adeti gelir vergisi, 20 bin 772 adeti gayrimenkul sermaye iradına ilişkin olmak üzere 47 bin 479 adet beyanname alındı.

Kentte gelir vergisi beyannamesinden 496 milyon 815 bin 673 lira matrah beyan edilirken bu tutar üzerinden 120 milyon 922 bin 271 lira gelir vergisi tahakkuk edildi.

Aynı dönemde alınan gayrimenkul sermaye iradına ilişkin gelir vergisi beyannamelerinde ise 303 milyon 727 bin 311 lira matrah üzerinden 75 milyon 346 bin 507 lira vergi tahakkuku gerçekleştirildi.

En çok gelir vergisi verenler sıralamasında Ece Tonbul Kilit, 1 milyon 923 bin 982 lira vergi tahakkukuyla ilk sırada yer alırken Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan sanatçı Hayko Çepkin, 437 bin 683 lira vergi tahakkukuyla 20'nci sırada yer aldı.

Listede 48 kişi isminin açıklanmasını istemedi.

- Kurumlar vergisinde Menderes Geothermal Elektrik Üretim AŞ birinci

Kentte 2017'de 7 bin 76 adet kurumlar vergisi beyannamesi alındı.

Yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden 185 milyon 897 bin 917 lira vergi tahakkuku gerçekleşti.

Bu alanda 18 milyon 609 bin 551 lira tahakkukla Menderes Geothermal Elektrik Üretim AŞ birinci oldu. İkinci kurum isminin açıklanmasını istemezken üçünlüğü 5 milyon 879 bin 603 lira vergi tahakkukuyla Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret AŞ aldı.

Bu listede de 42 kurum isminin açıklanmasını istemedi.

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