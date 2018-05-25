FİNANS

Hayvan hastalıkları tazminatında düzenleme

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 14:26 | Son Güncelleme

Hayvan hastalıkları tazminatında düzenleme

Hastalığa yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit edilerek öldürülen süngerimsi beyin (BSE) hastalığı taşıyan sığırlar ile scrapie hastalıklı küçükbaş hayvanlar için tazminat ödenecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Mart 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, ruam, sığır tüberkülozu, sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu, sığır vebası, Afrika at vebası, kuş gribi, kuduz, sığırların nodüler ekzantemi, şap, scrapie ve BSE hastalıklarına yakalanan hayvanları için yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktarlar üzerinden sahiplerine tazminat ödenecek.

Yarış atlarının kıymet takdirleri yapılırken damızlık ve yarış atı değeri dikkate alınmayacak. At bedeli olarak kıymet takdiri yapılacak.

Şap hastalığında, Bakanlıkça belirlenen bölgelerde hastalığın açık belirtisini göstermesi sebebiyle veya laboratuvarca hastalığın varlığı ve tipi tespit edildikten sonra öldürülen veya kestirilen hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı için tazminat ödenecek.

BSE hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit edildikten sonra, Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği kapsamında öldürülen sığırlar ile scrapie hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit edildikten sonra aynı yönetmelik kapsamında öldürülen küçükbaş hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı da tazminat kapsamına alındı.

Bu hastalıklardan sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu, kuduz, sığırların nodüler ekzantemi, scrapie ve BSE'nin resmi laboratuvarlarca tespiti, diğer hastalıkların ise resmi veteriner hekim, yetkilendirilmiş veteriner hekim ya da resmi laboratuvarlarca tespiti tazminat ödemesi için esas olacak. Hastalıkların teşhisi için alınan numuneler resmi veteriner hekim tarafından alınacak ve resmi yazı ile laboratuvarlara gönderilecek.

Ayrıca, ruam, sığır vebası, at vebası, kuş gribi, scrapie, BSE hastalıkları nedeniyle imha edilen hayvansal ürünlerin, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının tamamı da tazminat ödenecek.

Söz konusu hastalıklar nedeniyle oluşan zararlar Tarım Sigortaları Havuzu tarafından karşılanmış ise ayrıca tazminat ödemesi yapılmayacak.

PARTNERDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyorDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyor
Ege'deki en büyük firmalarda ilk 5 değişmediEge'deki en büyük firmalarda ilk 5 değişmedi
Hepsiburada Hepsiburada "müşteri memnuniyetini en iyi yöneten marka" seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gıda Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

Merkez Bankası'ndan yeni karar

Merkez Bankası'ndan yeni karar

SGK'dan bayram ikramiyesi açıklaması

SGK'dan bayram ikramiyesi açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
23 yıldır hayalini kurduğu eve TOKİ ile kavuştu

23 yıldır hayalini kurduğu eve TOKİ ile kavuştu

BESD-BİR Başkanı Dr. Koca: 'Tavuk üretimi durdu' iddiası yalandır

BESD-BİR Başkanı Dr. Koca: 'Tavuk üretimi durdu' iddiası yalandır

Ege'deki en büyük firmalarda ilk 5 değişmedi

Ege'deki en büyük firmalarda ilk 5 değişmedi

Hepsiburada "müşteri memnuniyetini en iyi yöneten marka" seçildi

Hepsiburada "müşteri memnuniyetini en iyi yöneten marka" seçildi

Pegasus’un Suudi şehri Dammam'a seferleri başlıyor

Pegasus’un Suudi şehri Dammam'a seferleri başlıyor

Trabzon’da 3 milyon turist hedefi

Trabzon’da 3 milyon turist hedefi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.