Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

ANTALYA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca, hayvanların kayıt altına alınması ve izlenmesi amacıyla uygulanan "küpeleme" işlemi birliklere devredilecek.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) tarafından Antalya'da "Tarımda Milli Birlik Projesi Küçükbaş Hayvancılık Şurası" gerçekleştirildi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, burada yaptığı konuşmada, Yeni Ekonomi Programı kapsamında küçükbaş hayvan sayısının 4 yılda 47 milyondan 100 milyona çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Bu hedefe ulaşmak için önerilerini sıralayan Çelik, "Öncelikli olarak koyunda ithalata son verilmeli, ihracatın önü açılmalı. İhracat yapabilmek için de üretici bir ülke olmamız gerekiyor. Birliklerimize ihracat yetkisi verilirse ithalatı azaltarak ihracata yönelebiliriz." dedi.

Hayvanların kayıt altına alınması ve izlenmesi için yapılan küpeleme işlemindeki sorunlara dikkati çeken Çelik, küpeleme yetkisinin birliklere verilmesini istedi.

Çelik, kesime gönderilecek hayvanların da küpelendiğini belirterek, "Bu durum kamu israfına yol açıyor. Kesimlik, kasaplık hayvanlara sadece tespit küpesi takılmalı." diye konuştu.