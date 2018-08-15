Hayvan teslimlerine vergi düzenlemesi

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre, büyük ve küçükbaş hayvanların 10 Eylül'e kadar kamu menfaatine yararlı dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara teslimlerinde KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.
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