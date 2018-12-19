FİNANS

"Hayvan yemi üretim ve satışında 1 milyon tonu aştık"

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 13:48 | Son Güncelleme

Tarım Kredi Yem AŞ Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay: - "Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan Tarım Kredi Yem, bünyesindeki 10 fabrikası ile 2018 yılında karma hayvan yemi üretim ve satışını 1 milyon tonun üzerine çıkarmıştır. Bu rakam şirketimiz tarihinde ulaştığımız en yüksek rekor denilebilecek seviyedir"

Tarım Kredi Yem AŞ Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay, 2018 yılında karma hayvan yemi üretimi ve satışında 1 milyon ton sınırını aştıklarını, bu rakamın şirket tarihinde bir rekor olduğunu bildirdi.

Kinay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk 153 sanayi kuruluşundan biri olan Tarım Kredi Yem AŞ'nin yaklaşık 40 yıllık bir deneyime sahip olduğunu söyledi.

Kurum olarak 2018'de tarihi bir rekoru gerçekleştirdiklerini ifade eden Kinay, şöyle konuştu:

"Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan Tarım Kredi Yem, bünyesindeki 10 fabrikası ile 2018 yılında karma hayvan yemi üretim ve satışını 1 milyon tonun üzerine çıkarmıştır. Bu rakam şirketimiz tarihinde ulaştığımız en yüksek rekor denilebilecek seviyedir.
Şirket olarak bu yılı gerek fabrikalarımızda yaptığımız revizyonlar gerekse yeni fabrikalar için yaptığımız yatırımlar açısından verimli geçirdiğimiz kanaatindeyim. Zira şubelerimizin kapasite artışı için gerçekleştirdiğimiz revizyon çalışmaları ile yem üretimimizi toplamda 1 milyon ton rakamının üzerine çıkarmış bulunmaktayız. "

Kinay, üretimde elde edilen başarıda şirkette çalışan tüm personelin katkısının büyük olduğunu vurguladı.

- "Yeni yatırımlar devam ediyor"

Şirket olarak Türkiye'nin birçok yerinde yatırımlara devam ettiklerini aktaran Kinay, şöyle devam etti:

"Tarım Kredi Yem AŞ bünyesinde 2018 yılında yatırım planlamalarımız arasında yer alan Şanlıurfa'da yeni bir fabrikanın temeli atılmış ve makine alım sürecine başlanmıştır ve yine Erzurum, Tire ve Ödemiş'te yapacağımız fabrikalar için arsa alımları tamamlandı. Aksaray ve Kırklareli'nde arsa alım işlemlerine devam edilmektedir.
KKTC çiftçisinin ucuz ve kaliteli yem ile yem ham maddeleri ihtiyacının karşılanması amacıyla KKTC Toprak Ürünleri Kurumu ile yem satış sözleşmesini geçtiğimiz günlerde imzalayarak bir başka ilki de gerçekleştirmiş bulunuyoruz."

Kinay, şirket bünyesinde Eskişehir Beylikova'da 40 bin metrekarelik alanda kurulu Eskişehir Süt Fabrikası'nda üretim kapasitesi ve toplam kalite artışı amacıyla 4 milyon lira tutarında tevsi yatırımı gerçekleştirdiklerini, ihalesi tamamlanan yatırım neticesinde var olan 130 ton günlük süt işleme kapasitesini 180 tona çıkararak bölgedeki hayvancılık yapan çiftçilerin ürünlerini daha fazla değerlendirme imkanı bulacaklarını dile getirdi.

Gelecek yıl üretimin daha da artırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Kinay, "Üretimi çeşitlendirmek için Ar-Ge çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Devam eden yatırımların önümüzdeki süreçte tamamlanmasıyla birlikte hem kapasite hem de kalite anlamında daha güçlü bir şirket olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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fabrika Kütahya Tarım Kredi Yem A.Ş. Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay üretim yem

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