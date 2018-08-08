FİNANS

Hayvan yetiştiricilerine sahte para ve çek uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 13:57 | Son Güncelleme

Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Akın: - "Geçen yıla göre kurbanlık fiyatlarında yüzde 25 artış var. Pazarda şu an hayvan satışları noktasında bir canlılık yok ama bayrama bir iki gün kala satışlarda artış olacak" - "Üreticiler satış esnasında sahte para ve çeklere karşı duyarlı olsunlar. Alıcılar ise kurbanlık hayvanın küpeli, aşılı ve sağlıklı olmasına dikkat etsinler"

Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan yetiştiricilerini sahte para ve çek konusunda uyardı.

Malatya Canlı Hayvan Pazarı'ndaki yetiştiricileri ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinleyen Akın, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Akın, pazarda küçükbaş hayvanların kilogramının 18-20 lira arasında satıldığını belirterek, büyükbaşların kilogramının ise 18-22 lira arasında olduğunu aktardı.

Küçükbaş kurbanlık fiyatlarının 800 ile bin 300 lira arasında değiştiğini bildiren Akın, "Geçen yıla göre kurbanlık fiyatlarında yüzde 25 artış var. Pazarda şu an hayvan satışları noktasında bir canlılık yok ama bayrama bir iki gün kala satışlarda artış olacak. Üreticiler satış esnasında sahte para ve çeklere karşı duyarlı olsunlar. Alıcılar ise kurbanlık hayvanın küpeli, aşılı ve sağlıklı olmasına dikkat etsinler. Çünkü yılda bir kere vatandaşlar dini vecibelerini yerine getiriyor. " ifadelerini kullandı.

Kurban bağışı yapacaklara da önerilerde bulunan Akın, güvenilir kurumlara vekalet verilmesi ve dini vecibenin suistimal edilmesinin önlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Yetiştirici Ali Tunç ise pazarda bayram hareketliliğinin henüz başlamadığını ve hayvanlarının çoğunun yaylada olduğunu dile getirerek, bayramdan 3 gün önce kurbanlıkları pazara getireceğini kaydetti.

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