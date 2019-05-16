"Hayvancılığın kalbi bu borsada atacak"

"Erzurum'u o cazibeli günlerine yeniden kavuşturmak mümkün. Hayvan borsamız, Büyükşehir Belediyesi olarak bizim hayvancılık sektörüne bakış açımızı ortaya koyuyor. Buna ilaveten yine hayvancılık sektörüne yönelik gölet yatırımlarımız oldu. İlçelerimizde canlı hayvan pazarları kurduk, sektörün önünü açtık. Hükümetimizin de üretim odaklı tarım ve hayvancılık politikaları sayesinde Allah'ın izniyle hayvan pazarlarımızda ve borsalarımızda üreticilerimizle katma değer üreteceğiz."

Sekmen, Erzurum'un büyük ve küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'nin önde gelen illerinden olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sekmen, "Hayvancılık sektörüne taze kan pompalayacak canlı hayvan borsamızı bitirdik. Allah'ın izniyle en kısa sürede burayı hizmete açıp Erzurum'u yeniden hayvancılık merkezi haline getireceğiz. Erzurum'da ve bölgede hayvancılığın kalbi artık bu borsada atacak." ifadesini kullandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in yapımı tamamlanmak üzere olan canlı hayvan borsasını gezdiği, çalışmaları ve gelinen son noktayı yerinde incelediği belirtildi.

Türkiye'nin önde gelen hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da tarım ve hayvancılığa katkı sağlanması amacıyla yaklaşık 250 dönüm arazi üzerinde kurulan, 40 milyon liralık maliyetiyle Avrupa'nın önde gelen tesislerinden olacak modern canlı hayvan borsasının yapımında son aşamaya gelindi.

Borsa binasının modern bir yapıda olduğunu vurgulayan Sekmen, buranın hayvancılığın modern yüzü olacağını ve bölgedeki birçok şehir için de örnek teşkil edeceğini bildirdi.

Sekmen, borsanın kısa sürede üreticilerin emrinde olacağını belirtti.

- Canlı hayvan borsası

Erzurum Büyükşehir Belediyesince, 2 yıl önce Erzurum-Pasinler kara yolu kenarındaki 250 dönümlük arazide yapımına başlanan Canlı Hayvan Borsası'nda, hayvan barındırma ve müzayede alanlarının yanı sıra yem ve su deposu, çoban yatakhanesi, misafirhane, otel, banka, alışveriş ve restoran alanları bulunuyor.

Yaklaşık 40 milyon lira maliyetli borsa tamamlandığında Avrupa'da bu alanda önde gelen tesislerden biri olacak.

Hayvanların düşük bedellerle pazarlanmasının önüne geçilerek, fiyat politikasının tek bir noktada belirlenmesi sağlayacak borsada Erzurum ve çevre illerden gelecek alıcı ve satıcılar buluşacak.

Borsa, bin büyükbaş ve 3 bin 500 küçükbaş hayvan kapasiteli olacak.

