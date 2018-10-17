Hayvancılık desteklemelerinde değişiklik

Hayvancılık desteklerinden yararlandırılacak anaç koyun ve keçilerin yaş aralığı genişletildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, hayvancılık desteklerinden yararlandırılacak anaç koyun ve keçilerin yaş aralıkları, 15-90 aydan 15-120 aya çıkarıldı.

