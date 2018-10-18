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Hayvancılık desteklerinde yeni düzenleme yetiştiricileri sevindirdi

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 11:24 | Son Güncelleme

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: - "Hayvancılık desteklerinde anaç koyun ve keçiler için yaş aralığının genişletilmesi yetiştiricileri sevindirdi. Bu değişiklikle desteklerden faydalanacak yetiştirici sayısının daha da artacağını düşünüyoruz" - "Bu tür destekler hayvan sayısını artırmaya yardımcı olacaktır"

MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, hayvancılık desteklerinde anaç koyun ve keçilerin yaş aralığının genişletilmesinin yetiştiricileri sevindirdiğini belirterek, bu tür desteklerin hayvan sayısını artırmaya yardımcı olacağını söyledi.

Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığının konuya ilişkin düzenlemeyi içeren tebliğini, AA muhabirine değerlendirdi.

Yetiştiricilere, her yıl yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği kapsamında anaç koyun ve keçi başına destekleme ödemesi yapıldığını anımsatan Çelik, "Daha önceki tebliğde yapılacak destek için Koyun Keçi Bilgi Sistemi'ne aktarılan anaç koyun ve keçilerin yaşı 15-90 ay olarak uygulanıyordu. Bu tanıma göre yetiştiricilerimizin elinde bulunan hayvanların yaklaşık yüzde 30'u kapsam dışı kalıyordu. Yani bu durum yetiştiricilerimizin mağdur olmasına neden oluyordu." ifadelerini kullandı.

Çelik, yetiştiricilerin yaşadığı bu mağduriyeti gidermek için Bakanlığa bir rapor sunduklarını belirterek, yeni tebliğde söz konusu destekler için anaç koyun ve keçi yaşının 15-120 ay olarak düzenlendiği aktardı. Destekler için yaş aralığının genişletilmesinin yetiştiricileri sevindirdiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu değişiklikle desteklerden faydalanacak yetiştirici sayısının daha da artacağını düşünüyoruz. Bu sayede hayvancılık da özendirilmiş oluyor. Sektöre verilen bu destekler önümüzdeki dönemde hayvan sayısının artmasını sağlayacaktır. Türkiye özellikle küçükbaş hayvancılıkta hedeflerine ulaşabilecektir."

Çelik, bu olumlu değişiklik dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti, düzenlemenin yetiştiricilere hayırlı olmasını diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Hayvancılık destekleri Nihat Çelik Tarım ve Orman Bakanlığı TÜDKİYEB

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