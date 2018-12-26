FİNANS

Hayvancılıkta 41 ile hibe desteği

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 13:16 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi kapsamındaki 41 ilde hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacak" - "Bakanlıkça bu kapsamda 2014'ten beri 11 bin 421 üreticiye, 264 milyon 58 bin lira hibe desteği verildi"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi kapsamındaki 41 ilde hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacağını bildirdi.

Pakdemirli, Resmi Gazete'de hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanmasına yönelik yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlığın 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile hayvancılık alanındaki yatırımlara hibe desteği verdiğini anımsatan Pakdemirli, bugün yayımlanan kararla söz konusu desteğin 2019-2023 yıllarında da uygulayacağına işaret etti. Pakdemirli, "Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi kapsamındaki 41 ilde hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacak. Yeni ahır ve ağıl yapımı ile tadilatı, damızlık boğa, koç, teke, makine, ekipman ve alet alımına yüzde 50 hibe verilerek hayvancılık yatırımlarına destek sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, 2014 yılından bu yana 6 bin 541 boğa, 15 bin 990 koç, 852 teke ve bin 792 adet ahır, ağıl yapımı ile tadilatı için toplamda 11 bin 421 üreticiye 264 milyon 58 bin lira hibe desteği verildiğini belirterek, destek için sağlanacak bütçenin bakanlık tarafından önümüzdeki günlerde yayımlanacak tebliğ ile belirleneceğini kaydetti.

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Bekir Pakdemirli hayvancılık hibe desteği tarım ve orman bakanı

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