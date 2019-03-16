Hayvanları aşılama seferberliği

MUSTAFA ÇALKAYA - Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, hayvan hastalıklarına karşı sahada aşılama faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, "Veteriner hekimlerimiz geçen yıl Ankara'da 2 milyon 533 bin aşı yaptı, 2019'da da aşılama programımız başladı." dedi.

Korkmaz, veterinerlerden oluşan bir ekiple Bala'daki bir işletmeyi ziyaret ederek, hayvanların sağlık kontrollerini yaptı.

Ankara genelinde gerek hayvan hastalıklarıyla mücadelede gerekse hayvan kayıtlarının güncellenmesi amacıyla 160 veteriner hekimin sahada görev yaptığını anlatan Korkmaz, ilkbahar dönemi olması sebebiyle küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda doğumların büyük oranda tamamlandığını söyledi.

Korkmaz, hayvan doğumlarında ikizlik oranının artması için çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, "Bu işletmemizde 900 anaç koyun doğum yapmış ve bin 50 kuzu alınmış. Bu aslında döl verimliliği açısından iyi bir rakam." diye konuştu.

- "30 bin çiftçiye eğitim verildi"

Hayvancılığın daha da gelişmesi için hem eğitim faaliyetlerine hem de destekleme çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Korkmaz, geçen yıl 30 bine yakın çiftçiye eğitim verdiklerini bildirdi.