FİNANS

Hayvanları aşılama seferberliği

FİNANS HABERLERİ  | 16.03.2019 10:04 | Son Güncelleme

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz: - "Veteriner hekimlerimiz geçen yıl Ankara'da 2 milyon 533 bin aşı yaptı, 2019'da da aşılama programımız başladı" - "Çiftçilerimizden ricamız, aşılama konusunda bizimle iş birliği yapsınlar, hastalık gördükleri zaman mutlaka tarım teşkilatlarına bildirsinler"

MUSTAFA ÇALKAYA - Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, hayvan hastalıklarına karşı sahada aşılama faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, "Veteriner hekimlerimiz geçen yıl Ankara'da 2 milyon 533 bin aşı yaptı, 2019'da da aşılama programımız başladı." dedi.

Korkmaz, veterinerlerden oluşan bir ekiple Bala'daki bir işletmeyi ziyaret ederek, hayvanların sağlık kontrollerini yaptı.

Ankara genelinde gerek hayvan hastalıklarıyla mücadelede gerekse hayvan kayıtlarının güncellenmesi amacıyla 160 veteriner hekimin sahada görev yaptığını anlatan Korkmaz, ilkbahar dönemi olması sebebiyle küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda doğumların büyük oranda tamamlandığını söyledi.

Korkmaz, hayvan doğumlarında ikizlik oranının artması için çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, "Bu işletmemizde 900 anaç koyun doğum yapmış ve bin 50 kuzu alınmış. Bu aslında döl verimliliği açısından iyi bir rakam." diye konuştu.

- "30 bin çiftçiye eğitim verildi"

Hayvancılığın daha da gelişmesi için hem eğitim faaliyetlerine hem de destekleme çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Korkmaz, geçen yıl 30 bine yakın çiftçiye eğitim verdiklerini bildirdi.

Korkmaz, anaç koyun keçi üreticilerinin desteklerinin de bugün itibarıyla ödenmeye başladığını dile getirdi.

Yapılan çalışmaların ve verilen desteklerin hayvan varlığını artırdığını belirten Korkmaz, "2004'te Ankara'da 658 bin civarında olan küçükbaş hayvan varlığı geçen yıl sonunda 1 milyon 500 bin civarına, büyükbaş hayvan varlığı da yaklaşık 219 binden 538 binlere yükseldi." ifadelerini kullandı.

Sağlık taramalarının ve aşılamanın hayvan sağlığı açısından son derece önemli olduğuna dikkati çeken Korkmaz, şunları kaydetti:

"Her türlü hayvan hastalığına karşı sahada aşılama faaliyetlerimiz devam ediyor. Veteriner hekimlerimiz geçen yıl Ankara'da 2 milyon 533 bin aşı yaptılar, 2019'da da aşılama programımız başladı. Ekiplerimiz, vatandaşın sofrasına gelen gıdanın sağlıklı ve güvenilir olması için çalışmalarına devam ediyor. Çiftçilerimizden ricamız, aşılama konusunda bizimle iş birliği yapsınlar, herhangi bir hastalık gördükleri zaman mutlaka tarım teşkilatlarına bildirsinler."

- Kuzu ve buzağı ölümleri azaldı

Yalçın Tarım ve Hayvancılık İşletmesi'nin sahibi Okan Yalçın da hayvan sağlığı ve yem bitkileri için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen desteklerin çok yararlı olduğunu belirterek, "Aşılarımız sürekli kontrol edildiği için kuzu ve buzağı ölümlerimiz çok alt sevilere geldi. Geçmişte yüzde 70'lerde olan ölüm oranları yüzde 10'lara düştü." dedi.

Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler de işletmedeki hayvanların sağlıklarını kontrol ederek, aşılamalarını ve küpelemelerini yaptı.

PARTNERİnsan hiç mi yaşlanmaz?İnsan hiç mi yaşlanmaz?
Bakan Pekcan: Ürün Güvenliği Kanun Tasarısı, en kısa zamanda hizmette olacakBakan Pekcan: Ürün Güvenliği Kanun Tasarısı, en kısa zamanda hizmette olacak
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz aşı küçükbaş hayvan küpe

En Çok Okunan Haberler

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Van'da alışveriş festivali başladı

Van'da alışveriş festivali başladı

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması!

Artık ücretsiz! 18:30'da başlıyor

Artık ücretsiz! 18:30'da başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pekcan: Ürün Güvenliği Kanun Tasarısı, en kısa zamanda hizmette olacak

Bakan Pekcan: Ürün Güvenliği Kanun Tasarısı, en kısa zamanda hizmette olacak

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

REIDIN-GYODER: Konut kredisi kullanımı Şubat'ta 3.0 puan arttı

REIDIN-GYODER: Konut kredisi kullanımı Şubat'ta 3.0 puan arttı

Bakan Albayrak'tan insan ve çevre odaklı yatırım vurgusu

Bakan Albayrak'tan insan ve çevre odaklı yatırım vurgusu

Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman: Genç işsizlikte dramatik bir artış var

Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman: Genç işsizlikte dramatik bir artış var

Sektör temsilcileri Global Gastroekonomi Zirvesi'nde buluştu

Sektör temsilcileri Global Gastroekonomi Zirvesi'nde buluştu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.