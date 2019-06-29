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Hazar Ekonomik Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2019 10:13 | Son Güncelleme

Hazar Denizi'ne kıyısı bulunan Rusya, Azerbaycan, İran ve Kazakistan'ın katılımıyla 12 Ağustos'ta Türkmenistan'da düzenlenecek 1. Hazar Ekonomik Forumu'nun uluslararası medya tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

AŞKABAT (AA) - Hazar Denizi'ne kıyısı bulunan Rusya, Azerbaycan, İran ve Kazakistan'ın katılımıyla 12 Ağustos'ta Türkmenistan'da düzenlenecek 1. Hazar Ekonomik Forumu'nun uluslararası medya tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Japonya, Hindistan, Rusya, Kazakistan, Almanya ve Türkiye'den basın mensuplarının katılımıyla Aşkabat'ta yapılan toplantı, Türkmenistan ekonomisine ilişkin sinevizyon gösterisi ile başladı.

Sinevizyon gösterisinde Türkmenistan'ın sanayileşme yolunda attığı adımlara, inşa edilen fabrika ve üretim tesisleri ile enerji, turizm, tekstil, tarım sektörlerindeki çalışmalara yer verildi.

Hazar Denizi ve akarsularda balık üretimi ile Avaza bölgesinin turizm potansiyelinin, ülke ekonomisi açısından önemi üzerinde duruldu.

Türkmenistan Sanayi ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Baymurat Annamemedov, Hazar Denizi'nin kıyı ülkeleri için önemini ve ekonomik açıdan sağladığı avantajları, Türkmenistan'ın bu konuda yaptığı yatırımları anlattı.

Türkmen Ulaştırma Ajansı Başkanı Jumageldi Garayev de Hazar'daki transit deniz ulaşımı hakkında bilgi verdi, Avaza kentinde düzenlenecek 1. Hazar Ekonomik Forumu'nda ulaştırma ve otomobil sergisi açacaklarını söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Berdiniyaz Matiyev ile Türkmengaz Devlet Kurumu Başkan Yardımcısı Akmurat Çarıyev de konuşmalarında, forumun Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeler açısından önemine değindi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un önerileriyle oluşturulan forum, Türkmenistan, Rusya, Azerbaycan, İran ve Kazakistan arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesini amaçlıyor.

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1. Hazar Ekonomik Forumu Hazar Denizi Uluslararası Medya Tanıtım toplantısı

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