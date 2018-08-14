Hazine 1 milyar 854 milyon lira borçlandı

Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde piyasaya 1 milyar 854,2 milyon lira borçlandı.
Hazine bugün 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı.
Nominal teklifin 1 milyar 474 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 553 milyon lira, net satış 513,2 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 935 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 30 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 406 milyon liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine piyasaya 1 milyar 854,2 milyon lira borçlandı.
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