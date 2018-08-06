Hazine 1 milyar 952,7 milyon lira borçlandı

Hazine bugün düzenlediği ihalede 1 milyar 952,7 milyon lira borçlandı.
Hazine, 10 ay (308 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunu yeniden ihraç etti.
İhalede basit faiz yüzde 19,34, bileşik faiz yüzde 19,62 oldu.
Nominal teklifin 903,6 milyon lira olarak gerçekleştiği ihalede, 661,2 milyon liralık nominal satış, 568,2 milyon liralık da net satış yapıldı.
İhalede kamudan gelen 500 milyon liralık teklifin tamamı, piyasa yapıcılardan gelen 2 milyar 527,2 milyon liralık teklifin ise 884,5 milyon liralık kısmı karşılandı.
Böylece Hazine piyasaya 1 milyar 952,7 milyon lira borçlandı.
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