Hazine 1,5 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 507,4 milyon lira borçlandı.

Bakanlık, 7 yıl (2422 gün) vadeli, değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 9,74 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 298 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 466 milyon lira, net satış 474,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 350 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 50 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 682,5 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya toplam 1 milyar 507,4 milyon lira borçlandı.

