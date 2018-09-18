Hazine 2,2 milyar lira borçlandı

Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 206,6 milyon lira borçlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, söz konusu ihalede 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı.
İhalede ortalama basit faiz ve bileşik faiz yüzde 25,05 oldu.
Nominal teklifin 1 milyar 552 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 702 milyon lira, net satış 561,4 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 840 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 501 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 805,2 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine böylece piyasaya 2 milyar 206,6 milyon lira borçlandı.
Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?
Uzmanlar uyardı, sözleşmelerinizi TL'ye çevirmede son gün 12 Ekim
Dolar ne kadar? 18 Eylül dolar kuru yorumları
Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları
Hazine'den dövizli sözleşmelerle ilgili açıklama
Borsa haftaya düşüşle başladı
Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi
Borsa İstanbul'dan kur riskinden korunmak için VİOP'a davet
Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor
Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum