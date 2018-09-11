Hazine 3,3 milyar lira borçlandı

Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 3 milyar 341,6 milyon lira borçlandı.
Hazine Müsteşarlığı, söz konusu ihalede 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 11,50 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.
İhalede ortalama basit faiz yüzde 23,71, bileşik faiz yüzde 25,11 oldu.
Nominal teklifin 2 milyar 539,3 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 875 milyon lira, net satış 880,6 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 660 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 780 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 801 milyon liralık satış yapıldı.
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