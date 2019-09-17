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Hazine 3,8 milyar lira borçlandı

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2019 14:37 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 3 milyar 763,2 milyon lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 3 milyar 763,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede 13 ay (385 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz 15,24, bileşik faiz yüzde 15,18 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 190 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 328 milyon lira, net satış 1 milyar 143,6 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 462 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 100 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 6 yıl (2149 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 10,74 oldu.

Nominal teklifin 565 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 380 milyon lira, net satış 389,6 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamu kuruluşlarından gelen 300 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 436 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 330 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, toplam 3 milyar 763,2 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı

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