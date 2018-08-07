FİNANS

Hazine 4,1 milyar lira borçlandı

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2018 15:13 | Son Güncelleme

Hazine 4,1 milyar lira borçlandı

Hazine, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 4 milyar 84,1 milyon lira borçlandı.

Hazine, ilk ihalede 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 21, bileşik faiz yüzde 22,1 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 359 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 614 milyon lira, net satış 539,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 300 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 750 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 137,5 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,65 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

Nominal teklifin 1 milyar 554,3 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 679,3 milyon lira, net satış 676,9 milyon lira, reel basit faiz yüzde 3,57 olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 390 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 80 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 40 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya toplam 4 milyar 84,1 milyon lira borçlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine tahvil ihalesi

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