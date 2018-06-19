Hazine 7,9 milyar lira borçlandı

Hazine, bugün üç tahvil ihalesinde 7 milyar 931,2 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 2 yıl (511 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede ortalama basit faiz yüzde 18,49, bileşik faiz yüzde 19,35 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 871,2 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 675 milyon lira, net satış 639,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 510 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 390 milyon liralık teklif alındı ve 2 milyar 48,2 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 6 yıl (2177 gün) vadeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

Nominal teklifin 1 milyar 38 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 327 milyon lira, net satış 302,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 510 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 350 milyon liralık teklif alındı ve 1 milyar 410 milyon liralık satış yapıldı.