FİNANS

Hazine 9 milyar lira borçlandı

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 15:46 | Son Güncelleme

Hazine 9 milyar lira borçlandı

Hazine, bugün düzenlediği üç tahvil ihalesinde 9 milyar 79,1 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 2 yıl (490 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,50 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede ortalama basit faiz yüzde 19,34, bileşik faiz yüzde 20,28 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 605 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 744 milyon lira, net satış 704,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 880 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 986,9 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 993,4 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı.

Nominal teklifin 1 milyar 749 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 685 milyon lira, net satış 631,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 180 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 600,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 800,2 milyon liralık satış yapıldı.

Üçüncü ihalede ise 10 yıl (3528 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,20 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

İhalede ortalama basit faiz yüzde 16,89, bileşik faiz yüzde 17,60 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 968,8 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 863 milyon lira, net satış 713,7 milyon lira oldu.

Kamu kuruluşlarından gelen 180 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından gelen 3 milyar 325,8 milyon liralık teklife karşılık 1 milyar 995,5 milyon liralık satış gerçekleştirildi.

Hazine, böylece piyasaya toplam 9 milyar 79,1 milyon lira borçlandı.

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Anahtar Kelimeler:
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