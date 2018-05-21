Hazine alacakları 17,3 milyar lira

Hazine alacakları, nisan sonu itibarıyla 17,3 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine Müsteşarlığı, 30 Nisan 2018 itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, nisan sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 17,3 milyar lira oldu. Alacak stoku içinde en yüksek payı 11,2 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarih itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 849,4 milyon lira tahsil edildi.
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