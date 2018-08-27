FİNANS

Hazine alacakları 18,3 milyar lira

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 18:33 | Son Güncelleme

Hazine alacakları 18,3 milyar lira

Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 18,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz 2018 itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, temmuz sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 18,3 milyar lira oldu. Alacak stoku içinde en yüksek payı 11,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarih itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 1,1 milyar lira tahsil edildi.

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