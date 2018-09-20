Hazine alacakları 20,6 milyar lira

Hazine alacakları, ağustos sonu itibarıyla 20,6 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Ağustos 2018 itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, ağustos sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 20,6 milyar lira oldu. Alacak stoku içinde en yüksek payı 12,4 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarih itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 1,1 milyar lira tahsil edildi.
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