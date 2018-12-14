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Hazine: Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası talep toplama ve ihracı yapılacak

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 17:30 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Aralık'tan itibaren Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası talep toplama işlemleri ve ihracı  gerçekleştirileceğini açıkladı.

İstanbul, 14 Aralık (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Aralık'tan itibaren Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası talep toplama işlemleri ve ihracı gerçekleştirileceğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bakanlığımızca, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla 17 Aralık 2018 tarihinden itibaren, Türkiye genelinde etaplar halinde Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası talep toplama işlemleri ve ihracı gerçekleştirilecektir.
"Söz konusu senetler için talep toplama işlemleri ile senetlerin ihracı, kupon/kira ve anapara ödemeleri ve senetlerin vadeden önce satış işlemleri aşağıdaki bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecektir."
Açıklamada, söz konusu işlemleri yapacak kuruluşlar da şöyle sıralandı:
Altına Dayalı Kira Sertifikası
1) T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
2) Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
3) T. Halk Bankası A.Ş.
4) T. Vakıflar Bankası T.A.O.
5) Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
6) Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.*
*Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 6.etaptan itibaren talep toplamaya başlayacaktır.
Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası
1) T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
2) T. Halk Bankası A.Ş.
3) T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikasına ilişkin detaylı bilgilere (Yatırımcı Kılavuzu, Temel Özellikler, İstatistikler, Önceki İhraçlara İlişkin Bilgiler vb.) http://altin.hazine.gov.tr internet sitesinden ulaşılabileceği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Bununla birlikte, Türkiye genelinde etap etap yapılacak talep toplama işlemlerinin gerçekleştirileceği illere ve banka şubelerine ilişkin bilgilere http://altin.hazine.gov.tr ile aracı bankaların internet sayfalarından ulaşılabilir. Senetler, ilgili etaba ilişkin talep toplama dönemini takip eden hafta Çarşamba günleri yatırımcıların hesaplarına aktarılacak olup yatırımcısına her 6 ayda bir altın fiyatına endeksli %1,20 (yıllık %2,40) getiri sağlayacaktır. Getiriler yatırımcıların hesaplarına TL cinsinden ödenecektir."
Bu kapsamda, ihraç edilecek Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikalarına ilişkin genel bilgiler de şöye:
- Vade: 728 Gün (2 yıl)
- Kupon/Kira Dönemi: 6 ay
- Kupon/Kira Oranı: %1,20
- Yıllık Getiri Oranı: %2,40
Açıklamaya göre, yatırımcıların vade sonunda anaparalarını 1 kilogramlık külçe altın veya Darphane tarafından üretilen çeyreklik Cumhuriyet ziynet altını olarak talep etmeleri durumunda söz konusu taleplerini aşağıdaki tabloda belirtilen ve her bir etap için geçerli olan fiziki altın talep etme dönemlerinde aracı bankalarına başvurarak iletmeleri gerekiyor.
Söz konusu tarihler arasında fiziki altın talep etmeyen yatırımcıların anaparaları vade sonunda, Banka hesaplarına gram altın olarak hesaben ödenecek olup aşağıdaki tarihlerde fiziki altın talebinde bulunmayan yatırımcıların vade sonunda ayrıca fiziki altın talebinde bulunma hakları bulunmuyor.

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