Hazine beş yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek

İstanbul, 21 Eylül (DHA) - Hazine gelecek hafta beş yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edeceğini hatırlattı.

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada 25 Eylül'de, 8 Kasım 2023 itfalı beş yıl vadeli (1,869 gün) altı ayda bir yüzde 1.4 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edileceği belirtildi.



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