Hazine gelecek hafta ihale düzenleyecek

Hazine, gelecek hafta tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 11 Eylül'de gerçekleştirilecek ihaleyle 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 11,50 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

